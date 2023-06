Handelskammer: Sandro Pellegrini und Johanna Santa Falser sind Vizepräsidenten

Bozen – Der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, hat dem Kammerausschuss heute die Ernennung der Handelskammer-Vizepräsidentschaft vorgelegt. Für die nächsten fünf Jahre wurden Sandro Pellegrini zum Vizepräsidenten und Johanna Santa Falser zur Vizepräsidentin ernannt. Sie treten die Nachfolge von Elio Pidutti an, der dieses Amt die vergangenen fünf Jahre innehatte.

In Südtirol gibt es mit Deutsch, Italienisch und Ladinisch drei Sprachgruppen. Sie alle sind im Kammerausschuss der Handelskammer Bozen vertreten. Präsident und Vizepräsident dürfen nicht derselben Sprachgruppe angehören. Da Handelskammerpräsident Michl Ebner der deutschen Sprachgruppe angehört, wurde Sandro Pellegrini als Vertreter der italienischen Sprachgruppe zum Vizepräsidenten der Handelskammer Bozen ernannt.

Sandro Pellegrini ist einer der Geschäftsführer der Bäckerei Lemayr GmbH, die sich auf die Produktion und den Verkauf von Backwaren spezialisiert hat. Pellegrini ist auch Vizepräsident des Handels- und Dienstleistungsverbandes (hds) und vertritt im Kammerausschuss den Sektor Handel. Er ist bereits seit 2013 im Kammerrat und im Kammerausschuss und kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Vor ihm war bereits sein Vater, der bekannte Unternehmer Mauro Pellegrini langjähriges Mitglied des Kammerrates und Kammerausschusses.

„Es freut mich, die Handelskammer in den kommenden fünf Jahren als Vizepräsident zu vertreten. Dabei werde ich versuchen, meine Erfahrung bestmöglich einzubringen“, so Sandro Pellegrini bei seiner Amtsübernahme.

Handelskammerpräsident Michl Ebner betont: „Frauen spielen eine wichtige Rolle in der Wirtschaft. Die Zahl der Frauenunternehmen steigt kontinuierlich und beträgt in Südtirol mittlerweile über 11.100. Deshalb ist es notwendig und wichtig, dass auch in den repräsentativsten Funktionen der Handelskammer Frauen entsprechend vertreten sind. Mit Johanna Santa Falser wurde deshalb eine zweite Vizepräsidentin ernannt.“

Johanna Santa Falser ist die erste Frau, die in der Geschichte der Handelskammer Bozen das Amt der Vizepräsidentin bekleidet. Gemeinsam mit ihrem Sohn Andreas leitet sie die Firmen Falser KG und Falser Maschinenbau GmbH in Auer. Sie ist im Vorstand von lvh.apa, dem Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister und vertritt bereits seit 2017 im Kammerrat und seit 2018 im Kammerausschuss den Handwerkssektor. Darüber hinaus ist sie ebenfalls seit 2018 Mitglied im Beirat für weibliches Unternehmertum der Handelskammer Bozen. Somit verfügt Santa Falser bereits über viel Erfahrung in den Kammergremien. Sie wird die Handelskammer Bozen bis 2028 als Vizepräsidentin vertreten.

Johanna Santa Falser äußert sich folgendermaßen zu ihrer Ernennung: „Ich fühle mich geehrt, dass ich als Handelskammer-Vizepräsidentin ausgewählt wurde. In dieser Funktion möchte ich mich vor allem als Ansprechpartnerin für das gesamte Handwerk engagieren und mich für die Anliegen der Frauen in der Wirtschaft einsetzen.“

Die Aufgabe des Vizepräsidenten und der Vizepräsidentin der Handelskammer Bozen ist es, den Präsidenten zu unterstützen und ihn im Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung zu ersetzen.