Handwerk: “Das WIR im Mittelpunkt”

Montiggl – Im Steinbruch in Montiggel fand die diesjährige Vollversammlung der Junghandwerker im lvh statt. Zahlreiche Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer nahmen an der Veranstaltung in einer besonderen Location teil.

Im Fokus der Veranstaltung stand die Mission Handwerk. Das WIR-Gefühl wurde dabei in den Mittelpunkt gestellt. Durch das Motto “WIR” wurde verdeutlicht, dass jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag im Handwerk leistet und dass die jungen Handwerkerinnen und Handwerker gemeinsam als Team erfolgreich sind. Gemeinsam blickten die jungen Handwerkerauf die geleisteten Tätigkeiten und auf die Leistungen der Orts- und Bezirksgruppen zurück, die sie zusammen initiiert haben. lvh-Präsident Martin Haller, lvh-Vizepräsident Hannes Mussak, Landesrat Philipp Achammer und Landtagsabgeordneter Gert Lanz lobten die Initiativen der Südtiroler Junghandwerker/innen und unterstrichen ihr Engagement für das junge Handwerk.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Neuwahl des gesamten Landesausschusses. In der ersten Sitzung wird die neue Landesobfrau bzw. der neue Landesobmann gewählt, der die Interessen der jungen Handwerker/innen vertreten wird. Die neuen Ausschussmitglieder sind: Daniel Pichler (Bezirksobmann Unterland), Alexander Dallio (Vizebezirksobmann Unterland), Priska Reichhalter (Bezirksobfrau Bozen Land), Patrick Gampenrieder (Vizebezirksobmann Bozen Land), Vera Hofer (Bezirksobfrau Klausen), Simon Volgger (Bezirksobmann Burggrafenamt), Peter Volgger (Vizebezirksobmann Burggrafenamt), Johanna Zacher (Bezirksobfrau Pustertal), Hannes Pircher (Bezirksobmann Vinschgau) sowie David Marschall, Daniel Rella und Valentin Stofner.

Zu einem weiteren Highlight der Veranstaltung zählt die Vorstellung des Junghandwerker-Podcasts „Misson Handwerk“. In den kommenden Wochen werden damit spannende Themen mit interessanten Persönlichkeiten aufgegriffen und diskutiert.

Alexander Dallio, scheidender Landesobmann der Junghandwerker/innen bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Landesausschuss und ist sich sicher:” Die Junghandwerker/innen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie eine starke Stimme im Handwerk haben und dass sie ihre Zukunft aktiv gestalten wollen. Ich bin mir sicher, dass die frisch gewählten Vertreter/innen das Handwerk mit viel Engagement und Leidenschaft voranbringen werden.“

Den Abschluss des Abends bildete ein gemeinsames Essen. Es war eine inspirierende und motivierende Veranstaltung, die dazu beigetragen hat, die Zukunft des Handwerks positiv mitzugestalten.

Im Bild (von links): Daniel Rabensteiner, Valentin Stofner, Daniel Rella, Hannes Pircher, Priska Reichhalter, Peter Volgger, Alexander Dallio, Simon Volgger, Lea Zelger, Daniel Pichler, Martina Unterhofer und Elisabeth Mahlknecht. Foto: Kraitl Photografie