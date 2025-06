Hannes Platter ist „Direktvermarkter des Jahres“

Von: mk

Stuls – Hannes Platter vom Wegerhof in Stuls/Moos in Passeier ist der „Direktvermarkter des Jahres“ 2025. Der Produzent von Käsespezialitäten und weiteren hochwertigen Milchprodukten hat die Jury mit seiner großen Leidenschaft für die Direktvermarktung, seiner Innovationskraft und der hohen Produktqualität überzeugt.

Zum dritten Mal hat der Südtiroler Bauernbund die Auszeichnung „Direktvermarkter des Jahres“ vergeben. „Die Auszeichnung ist für uns sehr wichtig, weil wir damit besondere Direktvermarkter stellvertretend für die enormen Leistungen aller Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter des Qualitätssiegels ‚Roter Hahn‘ auszeichnen und ihre Produkte in den Mittelpunkt rücken wollen“, sagte Bauernbund-Landesobmann Daniel Gasser. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten würden den Wert heimischer Lebensmittel erkennen und wertschätzen.

Die Auszeichnung geht heuer an Hannes Platter vom Wegerhof in Stuls im hinteren Passeiertal. Seit vielen Jahren werden auf 1.315 m Meereshöhe Käse und weitere Milchprodukte hergestellt – zuerst von Bäuerin Gerlinde Platter und später von Sohn Hannes Platter. Seit 2013 verarbeitet er die Milch der knapp zehn Kühe in der Hofkäserei im Haupterwerb. Seit 2016 ist der Wegerhof zudem Mitglied des Qualitätssiegels „Roter Hahn“. In den folgenden Jahren haben Gerlinde und Hannes Platter viel in den Hof investiert und ihn weiterentwickelt. So wurden ein neuer Laufstall für die Milchkühe gebaut, ein Reiferaum, die Hofkäserei sowie der Hofladen erweitert. Das war auch nötig, da die Produktpalette immer umfangreicher geworden ist. Direkt am Hof werden verschiedene Käsespezialitäten, Joghurts in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Butter, Topfen und eine der wenigen handwerklich erzeugten Südtiroler Mozzarellas hergestellt. Weitere Produkte sind bereits in Planung, da sich die Familie stets weiterentwickeln will und offen für Innovation ist.

Vor allem aber erfüllt die Familie Platter die strengen Vorgaben für die Verleihung der Auszeichnung „Direktvermarkter des Jahres“. „Die Milch und die Milchprodukte stammen direkt vom Hof und sind dank des transparenten Prozesses vom Rohstoff bis zum Endprodukt alle ausnahmslos rückverfolgbar. Ebenso überzeugt die sehr hohe Qualität: Kein Produkt von Hannes Platter wurde bisher von der ‚Roter Hahn‘-Fachjury in den Blindverkostungen fehlerhaft bewertet, was für einen makellosen Produktionsprozess vom Rohstoff bis zum Endprodukt spricht. Zudem ist es der Familie Platter gelungen, noch nie eine Reklamation zu erhalten – was für sich spricht“, erklärte Hannes Knollseisen von der Abteilung Marketing im Südtiroler Bauernbund.

Mit der Kommunikation, besonders in den sozialen Netzwerken, ist Hannes Platter ein Vorbild für alle Direktvermarkter: Er hat sich eine eigene Marke aufgebaut. Zudem überzeugt – was ebenfalls ein Kriterium ist – das sehr gepflegte Hofbild und die Erlebbarkeit. „Auch das Engagement für die Direktvermarktung in Südtirol durch Hofführungen oder Auftritte bei Veranstaltungen wie dem FarmFood Festival ist ebenso vorbildlich und wird der Rolle als Direktvermarkter-Testimonial gerecht, denn jede Bäuerin und jeder Bauer ist Botschafter der Landwirtschaft.“

Mit der Auszeichnung „Direktvermarkter des Jahres“ prämiert der Südtiroler Bauernbund verdiente Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter und weist gleichzeitig auf die besonderen Herausforderungen in der Direktvermarktung hin. „Die Direktvermarktung ist die Königsdisziplin der bäuerlichen Lebensmittelerzeugung. Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter müssen Expertinnen und Experten in landwirtschaftlicher Produktion, Verarbeitung, Lebensmitteltechnik, Verkauf, Management, Vertrieb und Marketing sein, denn sämtliche Produktionsschritte werden von der bäuerlichen Familie getätigt“, lobte Daniel Gasser.

Ein Lob kam auch vom Bürgermeister von Moos, Stefan Ilmer. Die Familie Platter sei ein Aushängeschild. Er versicherte, dass die neue Gemeindeverwaltung bäuerliche Direktvermarkterinitiativen unterstützen werde. Auch die Bezirksbäuerin Heidi Innerhofer Margesin gratulierte der Familie Platter. Sie habe schon viel Gutes über die Produkte vom Wegerhof gehört. Für den Vertreter der Bergbauern im Landesbauernrat, Alberich Hofer, mache die Auszeichnung deutlich, welches Potenzial in der Berglandwirtschaft stecke. Er hoffe, dass weitere Betriebe die Chancen der Direktvermarktung nutzen – lobte aber auch das Genossenschaftswesen. Die Präsidentin des Tourismusvereins Passeier, Stefania Pircher, freute sich über die Auszeichnung für die Familie Platter. Es mache sie stolz, dass ein Betrieb aus dem Passeiertal die Auszeichnung erhalten habe. Es gebe schon länger eine Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, die auch vom Tourismusverein unterstützt werde.

Um noch mehr Bäuerinnen und Bauern von der Direktvermarktung zu begeistern, hat der Südtiroler Bauernbund eine Direktvermarkter-Offensive ins Leben gerufen. Damit wird interessierten Bäuerinnen und Bauern der Weg in die Direktvermarktung erleichtert. Die Offensive beinhaltet u. a. die Direktvermarkter-Akademie und einen Beraterpool mit Expertinnen und Experten zu allen Fragen der Direktvermarktung. Ziel ist es, die Zahl der Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter deutlich zu erhöhen, da in der Direktvermarktung noch viel Potenzial steckt und immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten lokale Produkte wünschen.

Mehr Infos über die bäuerlichen Direktvermarkter gibt es auf www.roterhahn.it. Dort und in der Broschüre „Qualitätsprodukte vom Bauern“ finden Interessierte die Familie Platter vom Wegerhof und knapp 90 weitere bäuerliche Direktvermarkterinnen und Direktvermarkter.