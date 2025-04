Hattmannsdorfer: 2024 kamen 466.000 Gäste aus Golfstaaten

Von: apa

Wirtschafts- und Tourismusminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) betont die Bedeutung der arabischen Golfstaaten für den heimischen Tourismus. Auf Dienstreise in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) rechnete er am Sonntag vor: “2024 reisten über 466.000 Gäste aus den arabischen Golfstaaten nach Österreich, davon mehr als 150.000 aus den VAE. Mit rund 1,37 Millionen Übernachtungen tragen sie wesentlich zur touristischen Wertschöpfung bei.”

Die Besucherinnen und Besucher aus den VAE würden mit Tagesausgaben von knapp 500 Euro pro Kopf zu den kaufkräftigsten internationalen Reisenden gehören. “Österreich zählt zu den beliebtesten Reisezielen arabischer Gäste in Europa und trifft den Nerv einer wachsenden, qualitätsbewussten Zielgruppe. Besonders gefragt sind authentische Natur- und Kulturerlebnisse und Hidden Gems”, so der Minister in einer Aussendung.