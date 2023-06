hds: Ja zu Sommerjobs ab 14 Jahren

Bozen – Der Wirtschaftsverband hds begrüßt das Vorhaben, dass Jugendliche bereits ab dem 14. Lebensjahr Sommerjobs verrichten können. Bisher ist das in Italien nur ab einem Alter von 16 Jahren (mit Ausnahme der Lehre) möglich.

„Gerade in den Bereichen Handel, Gastronomie und Dienstleistungen könnten auch Jugendliche bereits ab 14 über die Sommermonate wichtige Erfahrungen für ihren späteren Beruf sammeln. Der Kontakt mit Menschen und Kunden in diesen Bereichen, die Verwendung mehrerer Sprachen und die Vielseitigkeit in diesen Tätigkeiten prägen die Persönlichkeit eines Menschen“, zeigt sich hds-Präsident Philipp Moser überzeugt.

Zudem seien Berufe in diesen Bereichen nicht so risikobehaftet wie in anderen Sektoren. „In Zeiten des Arbeitskräftemangels könnte diese Maßnahme zusätzlich den arg gebeutelten Arbeitsmarkt etwas unterstützen“, so Moser.

Der Wirtschaftsverband hds ist erfreut über die Pläne von Arbeitslandesrat Philipp Achammer, der vor kurzem in dieser Sache in Rom interveniert und positive Rückmeldungen erhalten hat.