hds startet #wiröffnen

Bozen – Der hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol versorgt in diesen Tagen Tausende von Betrieben mit allen nötigen Informationen und unterstützt sie bei den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung.

„Immerhin werden in wenigen Tagen 3700 Einzelhandelsbetriebe und 3850 Gastrobetriebe, wie Cafés und Eisdielen, Bars und Pubs sowie Restaurants, in Südtirol wieder öffnen, die seit 12. März geschlossen hatten“, schildert hds-Präsident Philipp Moser die Situation.

Jetzt gehe nun etwa darum, die richtige Beschilderung oder alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen in den Verkaufsräumen und in den Lokalen vorzusehen. Alles was die betroffenen Betriebe für die Wiedereröffnung ihrer Tätigkeiten brauchen, hat nun der hds übersichtlich in der eigenen Internetseite http://www.hds-bz.it/wiröffnen zusammengefasst. Hier finden hds-Mitglieder unter anderem alle notwendigen Unterlagen, nützliche Schilder zum Aufhängen und eine Liste der Betriebe, die das notwendige Schutzmaterial liefern.

„Es ist gewaltig und unvorstellbar, welche Zugriffszahlen unsere Internetseite in den letzten Wochen verzeichnet hat. Allein im Monat April hatten wir 82.572 Einzelzugriffe mit 194.909 Seitenansichten. In Vor-Coronazeiten lagen die monatlichen Zugriffe im Durchschnitt noch immerhin bei rund 17.000“, zeigt sich Philipp Moser zufrieden. Jetzt fehlt nur noch die Öffnung der Betriebe.