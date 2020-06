hds und Uvs kurbeln Wirtschaft an

Bozen – hds und Uvs arbeiten für die Unterstützung der lokalen Wirtschaft zusammen. Es werden Gutscheine an Mitarbeiter verteilt, die in Südtirol ausgegeben werden können.

Die Wertschöpfung, die über den Export durch globale Kreisläufe geschaffen wird, stärken auch die lokalen Kreisläufe und die Kaufkraft vor Ort. Wie dies konkret funktioniert, beweist die neue Kooperation zwischen hds – Handels-und Dienstleistungsverband Südtirol und Unternehmerverband Südtirol.

Die landesweite Gutscheinkarte monni card, die mittlerweile in rund 700 Geschäften und Betrieben in ganz Südtirol über das dazugehörige POS-Gerät eingelöst werden kann, kann nun auch über das Welfare-Portal Willis Tower

Watson von Rete #Welfare Alto Adige/Südtirol erworben werden. Darauf zugreifen können rund 5500 Mitarbeiter in Südtirol.

Rete #Welfare Alto Adige/Südtirol heißt das neue Netzwerk, zu dem sich 20 Mitgliedsbetriebe des Unternehmerverbandes zusammengeschlossen haben. Ziel des Netzwerkes ist es, den Mitarbeitern betriebliche Sozialleistungen in verschiedenen Bereichen anzubieten: Gesundheit, Vorsorge, Betreuung, Wohnen, Schule, Wellness, Freizeit und Shopping. Der Unternehmerverband hat die Betriebe bei der Gründung begleitet mit der Unterstützung von Retimpresa.

Die betrieblichen Sozialleistungen bringen sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter Vorteile: Die Leistungen bestehen aus einer Reihe von Benefits, die das Unternehmen den eigenen Mitarbeitern anbietet, um deren Einkommen zu stützen und das private und berufliche Leben zu verbessern. Aufgrund der mit dem Stabilitätsgesetz in Italien eingeführten Normen werden betriebliche Sozialleistungen nicht besteuert.

Der Mitarbeiter kann auf der von Willis Towers Watson entwickelten und verwalteten Online-Plattform zugreifen und autonom das vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Budget nutzen, um unter den zur Verfügung gestellten Benefits jene auszuwählen, die er benötigt – ab nun auch die Gutscheinkarte monni card, die ausschließlich in Südtirol ausgegeben werden kann.

Der Zuspruch für die Gutscheinkarte wird immer größer. Immer mehr Südtiroler Betriebe möchten damit ihre Mitarbeiter für ihre Leistungen und ihr Engagement belohnen. 2019 sind mit dieser in Südtirols Orten 1.460.000

Euro in Umlauf gebracht worden. Die teilnehmenden Geschäfte und Betriebe, in welchen die Gutscheine eingelöst werden können, sind auf der Internetseite http://www.monni.bz.it veröffentlicht.