Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > hds warnt vor Benachteiligung von Mikrounternehmen
Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen

hds warnt vor Benachteiligung von Mikrounternehmen

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 10:15 Uhr
Sabine Mayr
hds
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Der Wirtschaftsverband hds fordert die Regierung und das Parlament in Rom auf, die Frist zur verpflichtenden Naturkatastrophenversicherung für alle Mikrounternehmen aufzuschieben – und nicht nur selektiv für einzelne Branchen. Derzeit gilt als Stichtag 1. Jänner 2026.

Laut aktuellem Entwurf des Dekrets „Milleproroghe“ ist zwar ein Aufschub auf 31. März 2026 vorgesehen, doch nach jetzigem Stand offenbar nur für Gastronomie und Hotels kleiner und mittlerer Größe (Mikrounternehmen).

„Wenn der Staat eine verpflichtende Katastrophenversicherung einführt, dann muss er auch dafür sorgen, dass Betriebe sie realistisch, rechtssicher und zu tragbaren Bedingungen abschließen können. Ein Aufschub ist richtig – aber er muss für alle Mikrounternehmen gelten“, betont Sabine Mayr, Direktorin des hds.

Umso wichtiger ist jetzt ein politisch eindeutiges Signal: kein Zeitdruck auf dem Rücken der Kleinsten. „Wer Mikrounternehmen wirklich schützen will, muss ihnen Zeit geben – und zwar allen. Wir erwarten eine Korrektur des Entwurfs: Aufschub ohne Wenn und Aber für die gesamte Kategorie der Mikrounternehmen“, ergänzt hds-Präsident Philipp Moser.

Mikrounternehmen – vom Handwerksbetrieb über den Einzelhandel bis zum Dienstleister – stehen vor denselben Problemen: fehlende Planungssicherheit und offene Detailfragen. Eine branchenspezifische Verlängerung würde hingegen neue Ungerechtigkeiten schaffen und den Druck auf viele Betriebe künstlich erhöhen.

Der Wirtschaftsverband hds erwartet sich daher:

  • Aufschub der Frist für die verpflichtende Naturkatastrophenversicherung für alle Mikrounternehmen, nicht nur für Gastronomie und Hotels.
  • Sofortige Klarstellung durch Regierung und Parlament, damit Betriebe nicht bis zur letzten Minute im Ungewissen bleiben.

Der hds weist darauf hin, dass das Dekret aktuell noch als Entwurf vorliegt. Rechtssicherheit besteht erst nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik, die voraussichtlich bis Ende Dezember erfolgen soll.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
74
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Kommentare
51
“Problem vor allem entlang der Passstraßen”
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
47
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Kommentare
27
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Kommentare
25
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 