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Bezirk Pustertal/Gadertal ehrte verdiente Funktionärinnen und Funktionäre

HGV dankt für langjährige Tätigkeit

Freitag, 08. Mai 2026 | 12:03 Uhr
PF Ehrungen 2026
hgv
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Von: mk

Bruneck – Im Rahmen der Jahresversammlung des Bezirkes Pustertal/Gadertal wurden sechs ausgeschiedene Ortsobleute sowie zwei ehemalige Landesausschussmitglieder für ihre Tätigkeit im HGV geehrt.

Im Rahmen der Bezirksversammlungen werden jene Ortsobleute und Landesausschussmitglieder geehrt, welche nach den Wahlen der Gremien auf Orts-, Bezirks- und Landesebene aus den bisherigen Funktionen ausgeschieden sind. „Die Funktionärstätigkeit ist ein wichtiger Pfeiler unseres Verbandes und stärkt den HGV vor Ort“, unterstreicht HGV-Bezirksobmann Thomas Walch.

Im letzten Jahr wurden landesweit sämtliche Wahlen auf Orts-, Gebiets-, Bezirks- und Landesebene durchgeführt und abgeschlossen.  „Wir werden unsere Funktionärinnen und Funktionäre vor Ort durch die Stabstelle Ehrenamtsmanagement im HGV stärken und ihn en bei der Organisation von diversen Veranstaltungen unterstützen“, informierte Präsident Klaus Berger.

Die Geehrten 

Im Rahmen der Bezirksversammlung wurde Anna Lisa Preindl, aktuelle HGV-Ortsobfrau von Rasen-Antholz, geehrt. Sie gehörte von 2017 bis 2025 dem HGV-Landesausschuss an. Sie dankte dem HGV für die außerordentliche Unterstützung der Mitglieder im Pustertal während der Olympischen Winterspiele. Auch Peter Karadar wurde für seine Tätigkeit ausgezeichnet. Er war von 2022 bis 2025 als Gebietsobmann Teil des HGV-Landesausschusses.

Geehrt wurde auch Kurt Winkler, HGV-Ortsobmann von St. Lorenzen von 2014 bis 2025 für seinen jahrelangen Einsatz für den Verband. Den Geehrten wurden ein Präsent und eine Urkunde als Zeichen der Wertschätzung überreicht.

Geehrt wurden außerdem: Rudi Rastner, Ortsobmann von Bruneck von 2021 bis 2025; Iwan Costamoling, Ortsobmann von Corvara von 2017 bis 2025; Oskar Mutschlechner, Ortsobmann von Enneberg von 2021 bis 2025; Gabriel Zingerle, Ortsobmann von Innichen von 2021 bis 2025 sowie Andreas Brunner, Ortsobmann von Percha von 2009 bis 2025.

Bezirk: Pustertal

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