Hilfe für die Opfer der Überschwemmung in der Ukraine

Bozen/Cherson – Nach der Explosion des Staudammes in der ukrainischen Region Cherson stehen tausende Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Das Weiße Kreuz hat erneut Initiative ergriffen und lebenswichtige Hilfsgüter für die Krisenregion bereitgestellt. Ein Hilfstransport im Warenwert von knapp 60.000 Euro befindet sich nun auf den Weg von Bozen in Richtung Ostukraine.

Nach der bisher noch unklaren Explosion des Staudamms des Wasserkraftwerks Nowa Kachowka im Süden der Ukraine sind weitreichende Gebiete in der Region Cherson überschwemmt. Über 600 Quadratkilometer stehen fast komplett unter Wasser und hinterlassen mehr als 10.000 Betroffene, welche sich nun auf der Flucht befinden.

Nach den ersten Erkenntnissen der Verwüstung ereilte das Weiße Kreuz ein Hilferuf aus der Region: die Partnerorganisation SSU wendet sich über das internationale Netzwerk Samaritan International an den Landesrettungsverein. Umgehend leitet dieser Hilfsmaßnahmen ein und stellt eine Hilfslieferung mit den wichtigsten, angeforderten Hilfsgüter zusammen. Darunter befinden sich rund 550 Schlafsäcke, 890 Luftmatratzen, Medikamente, Fertignahrung, Tabletten für die Wasseraufbereitung, Handtücher und Hygieneartikel für Kinder und Erwachsene. Bereits im Laufe des gestrigen Tages ist der Hilfskonvoi des Weißen Kreuzes in Richtung Ukraine gestartet. An Bord befinden Hilfsgüter im Wert von über 60.000 Euro. Die Lieferung wird in den kommenden Tagen von der Katastrophenbehörde von Cherson erwartet.

„Durch diese Tragödie erkennt man, wie schnell die Situation der Ukraine wieder hochdramatisch geworden ist. Glücklicherweise können wir auf die Unterstützung und die Spenden der Südtiroler Bevölkerung zurückgreifen und damit gezielt helfen“ sagt die Präsidentin des Weißen Kreuzes, Barbara Siri. Auch der Direktor des Landesrettungsvereins Ivo Bonamico zeigt sich erschüttert über die verheerenden Folgen der Überschwemmung. Er selbst war noch vor knapp drei Wochen selbst in der Ukraine und hat dort unter anderem mit dem Kiewer Oberbürgermeister Vitali Klitschko gesprochen. „Es handelt sich hier um Menschen, die seit über einem Jahr mit den Kriegswirren leben müssen. Nun wurde ihnen auch noch ihre letzte Existenzgrundlage genommen. Wir sind froh, dass wir unseren ukrainischen Partnern nun schnell und unkompliziert helfen können“.

Das Weiße Kreuz möchte daran erinnern, dass die Hilfsaktion für die Ukraine nach wie vor in vollem Gange ist und dass das damit verbundene Spendenkonto weiterhin aktiv bleibt.

Spendenkonto Ukraine

Landesrettungsverein WEISSES KREUZ

IBAN: IT 29 C 03493 11600 000300058998

BIC: RZSBIT2B

Grund: Hilfe für Ukraine