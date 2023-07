Hitzewelle: Kühle Oasen für Senioren in Meran

Meran – In Meran werden Senioren “kühle Oasen” in heißen Sommertagen zur Verfügung gestellt. Sozialstadtrat Stefan Frötscher: “Es gibt drei frei zugängliche Orte, in denen älteren Menschen in den heißen Stunden der Sommertage Zuflucht finden können: Die Bar der VITA-Tagesstätte in der Huberstraße, das Foyer des Pflegeheims St. Antonius in der Cavourstraße und das Restaurant des Kolpinghauses, ebenfalls in der Cavourstraße.”

An der Bar der VITA-Seniorentagesstätte in der Otto-Huber-Straße 8, im zweiten Stock, haben ältere Menschen die Möglichkeit, warme Sommernachmittage in einer klimatisierten und kühlen Umgebung in Gesellschaft von Freunden und Bekannten zu verbringen, heiße und kalte Getränke zu konsumieren, Schach, Karten oder Tombola zu spielen, Bücher aus der Bibliothek der Einrichtung zu lesen oder sich einfach mit Freunden zu einem Gespräch zu treffen. Die Bar des Tageszentrums für ältere Menschen ist von Montag bis Freitag von 14.00 bis 17.30 Uhr geöffnet (Telefonnummer: +39 0473 446270 oder +39 0473 223170).

“Wir bemühen uns, das nötige Personal zu finden, damit die Bar auch samstags und sonntags geöffnet ist”, erklärte Sozialstadtrat Stefan Frötscher, der auf die beiden anderen alternativen Orte hinwies, an denen Senior*innen Zuflucht vor der Sommerhitze finden können, nämlich das Foyer des Pflegeheims St. Antonius in der Cavourstraße (täglich, auch am Wochenende, von 14.00 bis 17.30 Uhr) und das Kolping-Restaurant (Cavourstraße 101), das täglich von 8.30 bis 22.00 Uhr geöffnet ist.