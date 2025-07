HLS-Techniker setzen auf europäische Zusammenarbeit

Von: mk

Regensburg/Bozen – Unter dem Leitthema „Brücken und Wege“ fand kürzlich das Fünfländertreffen der europäischen Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche (SHK) in Regensburg statt.

In der historischen Altstadt Regensburgs kamen vor Kurzem Fachleute der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik (HLS) aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Südtirol zusammen, um aktuelle Herausforderungen zu diskutieren, den internationalen Austausch zu fördern und frische Impulse zu setzen. Für Südtirol nahm Harald Kraler, Obmann der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitätstechniker im lvh, an der Veranstaltung teil.

Der Auftakt des Treffens war geprägt von kulturellen Eindrücken und kollegialem Austausch: Dazu gehörte auch eine Stadtführung durch das UNESCO-Weltkulturerbe Regensburg.

Im Fokus der Fachtagung standen die aktuelle wirtschaftliche Lage der Branche in den einzelnen Ländern, Strategien zur Fachkräftesicherung, technische Normen sowie neue digitale Entwicklungen, wie die Einführung digitaler Gesellenprüfungen oder KI-gestützte Anwendungen im HLS-Sektor. Besonders präsent waren auch die Themen Energiewende und Klimaschutz. Die Vertreterinnen und Vertreter berichteten über nationale Förderstrategien, politische Rahmenbedingungen und Innovationsprojekte wie den „suissetec-Campus“ in der Schweiz oder die Ausbildungsreform in Österreich. Südtirols Beitrag lag auf der Rolle regionaler Betriebe im europäischen Kontext und den Chancen einer stärkeren grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Ein weiteres zentrales Thema: Die Attraktivität der HLS-Berufe für junge Menschen. Die Nachwuchskampagnen der beteiligten Länder standen ebenso auf der Tagesordnung wie Ideen zur stärkeren Vernetzung zwischen Ausbildung, Betrieb und Verbandsarbeit. Die Tagung zeigte deutlich: Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften ist überall hoch – ebenso wie die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, um die Branche zukunftssicher aufzustellen.

Das Fünfländertreffen bleibt ein unverzichtbares Format für strategischen Austausch und gelebte europäische Handwerkskultur. Die nächsten Schritte sind bereits in Planung – 2026 soll das Treffen in einem neuen Gastgeberland stattfinden.