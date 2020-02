Hochkarätige Ausbildung wird gefördert

Bozen – Dem Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) und der Landesverwaltung ist eine hochkarätige Ausbildung von Nachwuchskräften und die Schaffung von langfristigen beruflichen Perspektiven im Hotel- und Gastgewerbe ein wichtiges Anliegen. Im Zuge dieses Bestrebens wurde 2018 im Rahmen einer gemeinsamen Initiative des HGV, der Landesdirektion Berufsbildung und der Landeshotelfachschule Bruneck eine Kooperation mit der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern SHL eingegangen, welche auch in diesem Jahr fortgeführt wird. Dabei erhalten jährlich bis zu vier Südtirolerinnen und Südtiroler, die sich für den Besuch der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern SHL entscheiden, eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 7.000 Euro pro Semester. Diese finanzielle Unterstützung soll Anreiz und zugleich ein Mehrwert für all jene sein, die sich im Bereich der Hotellerie und Gastronomie weiterbilden bzw. ausbilden lassen möchten und sich für eine Top-Ausbildung, wie sie die Schweizerische Hotelfachschule Luzern SHL bietet, entscheiden. Die Schweizerische Hotelfachschule Luzern SHL gilt als eines der besten Kompetenzzentren für Hospitality-Management in der Schweiz.

In den Genuss dieser Unterstützung können sowohl Absolventen von fachspezifischen Schulen als auch Quereinsteiger kommen. Voraussetzung dafür ist ein Maturadiplom oder ein Lehrabschlussdiplom jeglicher Art oder auch ein Hochschulabschluss sowie ein Mindestalter von 20 Jahren.

Informationen zur Bewerbung

Interessierte können sich innerhalb 31. März 2020 bei der Landeshotelfachschule Bruneck bewerben (Tel. 0474 530 341 oder lhfs.bruneck@schule.suedtirol.it). Einzureichen sind ein Lebenslauf mit Motivationsschreiben, relevante Abschlusszeugnisse und Weiterbildungszertifikate sowie ein kurzes Bewerbungsvideo. Eine Kommission entscheidet nach einem Bewerbungsgespräch über die Vergabe der Förderung.

Alle Informationen zu den Förderbedingungen, den Kosten und Bewerbungsmodalitäten finden sich auf der HGV-Website (www.hgv.it) oder der Website der Landeshotelfachschule Bruneck (www.lhfs-bruneck.it). Ausführliche Informationen zur Ausbildung an der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern SHL gibt es unter www.shl.ch.