Hofkäserei aus Südtirol räumt bei World Cheese Awards 2023 ab

St. Martin in Passeier – Gold für „Stinker“ und „Aigner Natur“, sowie Bronze für den „Anno 1553“ von der Bio-Hofkäserei Aignerhof in St. Martin in Passeier gab es bei den World Cheese Awards, die am 27. Oktober in Trondheim/Norwegen stattfanden. Gleich drei Medaillen konnten bei der weltweit renommiertesten Käseveranstaltung ins Passeiertal geholt werden.

Mit dem Weichkäse „Stinker“, dem Schnittkäse „Aigner Natur“, sowie mit dem zweijährigen Hartkäse „Anno 1553“ konnte die kleine Hofkäserei aus dem Passeiertal mit ihren Rohmilchkäsen brillieren. Ihre Käse werden aus der Bio-Rohmilch der zehn Milchkühe hergestellt, welche ihre Kälber selbst groß ziehen dürfen.

Führende Käseexperten bewerten die Käse nach Aspekten wie dem Aussehen der Rinde und dem Teig, sowie dem Aroma und der Textur, wobei die meisten Punkte für Geschmack und Mundgefühl vergeben wurden. Zum dritten Mal in Folge wurden Spezialitäten der Südtiroler Hofkäserei Aignerhof bei der weltweit renommiertesten Käseveranstaltung ausgezeichnet. Dieses Jahr konnte der Aignerhof sogar mit drei Käsespezialitäten herausstechen, davon zwei Mal Gold und ein Mal Bronze. 4.502 Käse aus 43 Nationen wurden in Trondheim bewertet und spiegeln die Käsevielfalt der Welt wieder.

“Es ist für uns erneut eine Bestätigung, dass unser Weg, welcher vom Gras über die tiergerechte Haltung von Kuh und Kalb zur schonenden Verarbeitung der Rohmilch in kleinsten Kreisläufen der Garant für hochwertige Lebensmittel ist. Als kleinstrukturierter Bergbauernhof legen wir größten Wert auf eine ökologisch nachhaltige Berglandwirtschaft, wobei für uns das Tierwohl eine wesentliche Rolle spielt. Kühe, die unser Gras in beste Milch umwandeln und ihre Kälber selbst groß ziehen dürfen, liefern den Rohstoff für unsere Käse. Das schmeckt man“, so Anna Zagler und Christoph Öttl vom Aignerhof.

Bereits bei den World Cheese Awards 2021 in Oviedo, Spanien wurde der „Aigner Natur“ und „Anno 1553“ mit Bronze ausgezeichnet. 2022 in Wales, England wurde der „Aigner Rustico“ mit Silber prämiert und in diesem Jahr wurden der „Stinker“ sowie der „Aigner Natur“ sogar mit Gold und der „Anno 1553“ erneut mit Bronze preisgekrönt. Das sei eine Bestätigung, dass auch Südtiroler Hofkäsereien mit ihren Spezialitäten unter den Top-Käsen der Welt ihren Platz finden, freuen sich Zagler und Öttl.