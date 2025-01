Hoher Besuch aus den USA in der Handelskammer Bozen

Von: mk

Bozen – Gestern Vormittag statteten Vertreter der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Rom und des US-Konsulats in Mailand der Handelskammer Bozen einen Besuch ab. Die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen den USA, Südtirol und Italien sowie die aktuelle wirtschaftliche Lage waren dabei die Hauptthemen.

In der Handelskammer Bozen trafen sich gestern Vormittag der Geschäftsträger (Chargée d’affaires) der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Rom, Shawn Crowley, und der Generalkonsul des US-Generalkonsulats in Mailand, Douglass Benning, mit Michl Ebner, Handelskammerpräsident, und Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.

Georg Lun, Direktor des Instituts für Wirtschaftsforschung, informierte die Anwesenden über die aktuelle Wirtschaftslage in Südtirol, und Irmgard Lantschner, Leiterin des Bereichs Unternehmensentwicklung und Internationalisierung, ging auf die Aktivitäten der Handelskammer Bozen zur Unterstützung der Südtiroler Unternehmen und einer möglichen Zusammenarbeit mit der amerikanischen Botschaft ein.

Handelskammerpräsident Michl Ebner betonte: „Im Jahr 2023 hat Südtirol Waren im Wert von über 450 Mio. Euro in die Vereinigten Staaten von Amerika exportiert, für das Jahr 2024 werden sogar Warenexporte von über 500 Mio. Euro erwartet. Das macht die Vereinigten Staaten, nach Deutschland und Österreich, zum drittwichtigsten Exportland für Südtirol. Exportiert werden vor allem Metalle und Metallprodukte, Maschinen und Anlagen sowie Nahrungsmittel und Getränke. Als Handelskammer ist es uns ein Anliegen die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu pflegen und auszubauen, wobei die Botschaft in Rom und das Generalkonsulat in Mailand wichtige Partner sind.“

Die US-Botschaft in Italien pflegt diplomatische Beziehungen zur Italienischen Republik und koordiniert die Aktivitäten aller US-Regierungsmitarbeiter, die in Italien tätig sind. Die bilaterale Zusammenarbeit umfasst politische, wirtschaftliche, kommerzielle, verteidigungs- und sicherheitsbezogene sowie bildungs- und austauschbezogene Aktivitäten. Die Botschaft und die Generalkonsulate bieten zudem konsularische Dienstleistungen an, darunter Visa für Besucher der Vereinigten Staaten sowie Pässe und andere Dienstleistungen für US-Bürger in Italien.