Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Illegales Netzwerk verschiebt Erntehelfer durch Italien
Gravierende Folgen für Arbeiter

Illegales Netzwerk verschiebt Erntehelfer durch Italien

Dienstag, 21. Juli 2026 | 06:05 Uhr
14712645_539079772962941_8333385047605711719_o
Facebook/Caporalato - archiv
Schriftgröße

Von: apa

Eine Erntesaison folgt der nächsten – und mit ihr bewegt sich auch das System der illegalen Arbeitsvermittlung durch Italien. Tausende Saisonarbeiter ziehen jedes Jahr einer festen Route folgend von Region zu Region, um Obst und Gemüse zu ernten. Eine parlamentarische Untersuchungskommission warnt nun vor einem landesweiten Netzwerk des sogenannten “Caporalato”, das Migranten für die Arbeit auf den Feldern rekrutiert und zwischen den Regionen verschiebt.

Von März bis September kommen zahlreiche Erntehelfer in das Gebiet der süditalienischen Region Basilikata. Zunächst werden Erdbeeren geerntet, zuletzt waren es Pfirsiche, anschließend folgen Tomaten. Viele Arbeiter kommen zuvor aus der Ebene von Sibari in Kalabrien, wo sie von Oktober bis Februar Orangen und Oliven gepflückt haben. Im Herbst geht es weiter in den Norden nach Piemont, bevor das Jahr in Friaul-Julisch Venetien mit der Verarbeitung von Rebenpflanzen endet.

System der illegalen Vermittlung von Arbeitskräften

Diese saisonale Wanderbewegung machen sich laut Experten auch die Organisatoren des “Caporalato” zu eigen. Das System der illegalen Vermittlung von Arbeitskräften greift an jeder Station der Route ein und hält viele Beschäftigte in Abhängigkeit. Nach Angaben der Gewerkschaft Flai Cgil, die jährlich den Bericht über Agrarmafia und illegale Arbeitsvermittlung erstellt, sind in Italien mindestens 200.000 Beschäftigte in der Landwirtschaft von Unregelmäßigkeiten betroffen. Viele von ihnen arbeiten unter ausbeuterischen Bedingungen.

Immer wieder hat die Regierung in Rom unter verschiedenen Ministerpräsidenten versucht, die Missstände zu bekämpfen – ohne Erfolg. Vor allem im auch Mezzogiorno genannten Süden Italiens ist die Lage schwierig. Die angeworbenen ausländischen Arbeitskräfte bekommen ein Flugticket und eine Arbeitserlaubnis für eine Saison, die sie teuer bezahlen müssen. Auch für ihre Unterkünfte müssen sie mit ihrem Hungerlohn aufkommen.

Staatlich vorgesehenes, faires Netzwerk greift nicht

Seit 2016 gibt es in Italien ein Gesetz gegen das Caporalato, das auch Unternehmen fördern sollte, die sich an Arbeits- und Sozialstandards halten. Doch von rund einer Million landwirtschaftlichen Betrieben gehören bisher nur 11.895 der “Rete del lavoro agricolo di qualità” an – dem entsprechenden, staatlich vorgesehenen Netzwerk zur Zertifizierung fairer Arbeitsbedingungen. “Wir müssen Anreize schaffen, damit mehr Unternehmen diesem Netzwerk beitreten”, fordert Chiara Gribaudo von der sozialdemokratischen Partito Democratico, Vorsitzende der parlamentarischen Untersuchungskommission zum Thema, zuletzt in italienischen Medien.

Varianten

Die unerlaubte Arbeitsvermittlung zeigt sich laut Experten vor allem in zwei Varianten. Beim klassischen “schwarzen” Caporalato gehören Gewalt, Drohungen und Kontrolle über die Lebensbedingungen der Arbeiter zum System. Daneben gibt es eine “graue” Form, bei der Arbeitsverhältnisse scheinbar legal erscheinen, tatsächlich aber durch gefälschte Angaben manipuliert werden. Besonders häufig geschieht dies über sogenannte “landlose Genossenschaften”, die mit weniger vorbildlichen Betrieben zusammenarbeiten. Auf den Lohnabrechnungen werden oft nur wenige Arbeitstage angegeben, obwohl die Beschäftigten tatsächlich deutlich länger arbeiten. So werden Sozialabgaben reduziert.

Für die Arbeiter hat dies gravierende Folgen, warnen die Gewerkschaften: Sie verlieren Ansprüche auf landwirtschaftliches Arbeitslosengeld, das erst ab einer bestimmten Zahl nachgewiesener Arbeitstage gewährt wird, und ihre Möglichkeiten, den Aufenthaltsstatus zu sichern, werden erschwert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kommentare
71
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Bozner Gerichtsgebäude: Jetzt bereiten auch die Säulen Sorgen
Kommentare
52
Bozner Gerichtsgebäude: Jetzt bereiten auch die Säulen Sorgen
Bikini-Ärger in Meran
Kommentare
48
Bikini-Ärger in Meran
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
40
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Kommentare
30
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 