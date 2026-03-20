Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > iMessage-Nachrichten mit Effekten senden: So geht’s
Zittern ist nur einer der Spezialeffekte, die man ab iOS18 nutzen kann

iMessage-Nachrichten mit Effekten senden: So geht’s

Freitag, 20. März 2026 | 08:54 Uhr
Zittern ist nur einer der Spezialeffekte, die man ab iOS18 nutzen kann
APA/APA/dpa/gms/Apple Inc./Apple Inc.
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nur blaue und grüne Sprechblasen, ein paar Fotos und Videos? Apples Nachrichten-App kann tatsächlich auch eine ganze Reihe bunter Effekte abfeuern. Das Problem: Die Funktion steckt an einer Stelle, wo viele sie eher zufällig finden.

Dabei kann man seine Chats mit schönen Texteffekten und Hintergründen versehen – mit nur einem Klick auf den kleinen weißen Sendepfeil im blauen Kreis. Und so geht es:

– Nachricht schreiben und nun den Sendebutton LANG gedrückt halten.

– Im folgenden Menü kann man auswählen, ob der Effekt nur die Sprechblase oder den Hintergrund betreffen soll.

– Gewünschten Effekt auswählen und dann final auf den Sendebutton drücken.

Diese Effekte gibt es in der Nachrichten-App

– Wucht: Hier “rummst” die Sprechblase auf den Hintergrund und alles wackelt kurz.

– Auffällig: Die Sprechblase wächst auf Riesengröße heran, wackelt und schrumpft dann wieder.

– Unauffällig: Der Text in der Sprechblase schrumpft, um dann wieder auf Ausgangsgröße zu wachsen.

– Geheimtinte: Der Text erscheint zunächst unleserlich als wandernde Punkte und wird erst nach einem Fingertipp lesbar.

Ab iOS 18 warten noch mehr Überraschungen

Und dann gibt es ab iOS 18 noch weitere Effekte. Hier lohnt es sich, beim Verfassen von Nachrichten auf die Spalte mit den Textvorschlägen oberhalb der Tastatur zu achten.

Am rechten Rand findet sich dort ein großes “A” mit drei Strichen. Wer es antippt, kann für die Nachricht Formatierungen wie fett, kursiv oder unterstrichen – oder noch weitere Effekte auswählen. Zum Beispiel:

– Großer Text, kleiner Text

– Schütteleffekt

– Nick-Effekt

– Explodierender Text

– Welle, Blühen und Zittern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Kommentare
95
Spritpreise sinken “um 25 Cent pro Liter für alle”
Südtirol schnupft
Kommentare
68
Südtirol schnupft
Diesel so teuer wie lange nicht: Regierung prüft 100-Euro-Bonus
Kommentare
64
Diesel so teuer wie lange nicht: Regierung prüft 100-Euro-Bonus
Benito Mussolini bleibt Ehrenbürger von Trient
Kommentare
52
Benito Mussolini bleibt Ehrenbürger von Trient
Krebstod von Teenager: Mutter distanziert sich von Hamer-Methode
Kommentare
51
Krebstod von Teenager: Mutter distanziert sich von Hamer-Methode
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 