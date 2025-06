In der Bozner Romstraße fahren die Bagger auf

Von: luk

Bozen – Ab dem 30. Juni beginnen die Arbeiten zur Verlegung der neuen Wasserleitung und des Regenwasserkanals in der Romstraße, ausgehend von der Neustifter Straße bis zur Italienallee, über den Hadriansplatz und die Drususallee. Die neuen Infrastrukturen werden neben der bestehenden Fernwärmeleitung verlegt.

“Um den Verkehrsfluss zu gewährleisten, konnten die Arbeiten der SEAB leider nicht gleichzeitig mit der Leitungsverlegung durch Alperia im vergangenen Sommer durchgeführt werden. Damals hatte Alperia die Fernwärmeleitungen installiert – die jetzt anstehenden Arbeiten der SEAB, die die Wasserleitung und den Regenwasserkanal betreffen, mussten in Jahr darauf durchgeführt werden”, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese Arbeiten seien erforderlich, um das Regenwassermanagement zu verbessern und Überschwemmungen am Hadriansplatz bei starken Regenfällen zu verhindern. Zudem werde die bestehende Wasserleitung vollständig erneuert, da sie undicht ist und zu Störungen führt, die die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Wasserversorgung beeinträchtigen.

Parallel dazu schließt Alperia die Arbeiten am Fernwärmenetz ab – ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Energieeffizienz in diesem Bereich. Sämtliche Arbeiten werden von der Firma Oberosler S.F. unter der Leitung von Ingenieur Rupert Marinelli aus Bozen ausgeführt.

Verkehrsänderungen

Zur Gewährleistung der Sicherheit und eines reibungslosen Ablaufs der Arbeiten gelten in der Romstraße Änderungen in der Verkehrsführung. Der Verkehr wird teilweise auf den Radweg umgeleitet, der vorübergehend gesperrt bleibt. Der Verkehr auf der Straße bleibt aber in beiden Richtungen einspurig möglich. Die Bushaltestelle in der Romstraße wird verlegt, um den Fahrgastfluss zu erleichtern und die Sicherheit zu gewährleisten.

Bauzeit

Die Hauptarbeiten sollen bis spätestens 8. September abgeschlossen sein. Anschließend folgen kleinere Arbeiten und die Asphaltierung, die voraussichtlich keine größeren Verkehrsbehinderungen mehr mit sich bringen werden, wie es weiter heißt.