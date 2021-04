In der Euregio dual studieren

Bozen/Innsbruck – Studium an der Hochschule und Berufspraxis grenzüberschreitend kombinieren: Das können Südtiroler Oberschulabsolventen ab sofort dank einer Kooperationsvereinbarung zwischen Land und MC Innsbruck. Beim MCI handelt es sich um eine Hochschule, keine Universität. Der Weg ist ein anderer.

Duale Studiengänge sind auf Oberschulabsolventen zugeschnitten und verknüpfen Studium an der Hochschule und Berufserfahrungen, die an einem bezahlten Arbeitsplatz im Partnerunternehmen erworben werden. Südtirols Landesrat Philipp Achammer und der Rektor und Geschäftsführer des Management Center Innsbruck MCI, Andreas Altmann, haben für das Land Südtirol und das MCI eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, mit der die rechtliche Grundlage für ein grenzüberschreitendes duales Studieren gelegt wird.

Erstmals duales Studium grenzüberschreitend möglich

“Es freut mich sehr, dass wir dieses zukunftsweisende Modell nun auch in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino umsetzen können”, sagt Landesrat Achammer. “Die Studierenden können Theorie und praktische Arbeitserfahrungen verbinden, und unsere Betriebe kommen zu hochqualifizierten, direkt im Unternehmen ausgebildeten Fachkräften.” Bisher war ein duales Studium in Italien nur mit italienischen Hochschulen möglich.

Ab Herbst bietet das MCI das neuartige Duale Bachelorstudium “Smart Building Technologies” an. Im Zentrum des Studiums stehen die Entwicklung, Optimierung und Anwendung von intelligenten Lösungen für die zukunftsorientierten Herausforderungen von Gebäudetechnik, Infrastruktur, Modern Living, Klimaneutralität und ökologischer Nachhaltigkeit. “Mit dem Abkommen schaffen wir die rechtlichen Rahmenbedingungen, um grenzüberschreitend auch im Euregio-Raum qualifizierte Mitarbeitende für zukunftsorientierten Berufe auszubilden”, ist MCI-Rektor Altmann überzeugt.

Chance für Unternehmen

Mehreren Studienmonaten an der Hochschule folgen mehrmonatige Praxisblöcke in innovativen Partnerunternehmen. Dazu gehört auch das Südtiroler Unternehmen Eurotherm in Frangart. Mit weiteren Betrieben im Land laufen bereits Gespräche zur Aufnahme ins duale Studienprogramm. Die Kooperation mit dem MCI zum dualen Studium ist in Zusammenarbeit mit dem Unternehmerverband Südtirol zustande gekommen; der Verband hat zudem ein Modell erarbeitet, wie das besondere Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis beim dualen Studium arbeitsrechtlich umgesetzt werden kann.

Informationen zum dualen Studium: MCI: https://www.mci.edu/de/

Bachelorstudium am MCI | Smart Building Technologies: https://www.mci.edu/de/ studium/bachelor/smart-building-technologies

Bewerbung & Aufnahmeverfahren: https://tasks.mci.edu/de/ anmeldung/form/bewerbung-sbt

Ansprechperson für interessierte Betriebe:

FH-Prof. Dr. Werner Stadlmayr

TEl. +43 512 2070 3200, E-Mail: werner.stadlmayr@mci.edu