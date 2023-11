In memoriam Agitu

Bozen – In Erinnerung an die ermordete multifunktional tätige Pionierin Agitu Ideo Gudeta ruft die private ehrenamtliche Initiativgruppe nun die dritte Auflage des Förderpreises für Pionierinnen der nachhaltigen Landwirtschaft in Trentino Südtirol aus.

Das Wesen und Wirken der Trentiner Soziologin, Ziegenzüchterin, Unternehmerin und Netzwerkerin mit äthiopischen Wurzeln hat bei allen, die sie kannten, Spuren hinterlassen. Ihr ausgesprochener Optimismus und ihr ökosoziales Feingefühl waren Richtungsweisend für ihr Handeln. Die engagierte Initiativgruppe bestehend aus Monika Gross, Susanne Elsen, Alessandra Piccoli, Martina Schullian und Marion Maier hat in den vergangenen beiden Jahren den Förderpreis ausgerufen, der großen Anklang gefunden hat.

In seiner ersten Ausgabe 2022 hat Miriam Zenorini vom Biosozialhof Vintlerhof in Brixen den Förderpreis erhalten. Julia Gasser aus Capriana (TN) erhielt in diesem Jahr einen Sonderpreis durch die Gruppe Aevvento al Vintola. Preisträgerin der zweiten Ausgabe im Jahr 2023 wurde Elisabeth Prugger vom Hof Greiterhaus aus Eyrs. Bei derselben Ausgabe wurde zudem der Sonderpreis der Jury an Stefania Lusuardi vom Maso Canova aus Terlago im Trentino verliehen. Nun ist die Meldefrist für die dritte Ausgabe des Förderpreises eröffnet.

Der Förderpreis richtet sich an Pionierinnen in der nachhaltigen Landwirtschaft in der Region Trentino Südtirol und wird jährlich ausgelobt. Mit dem Förderpreis erhält die Gewinnerin 2.500 Euro sowie mediale Sichtbarkeit, sie wird Teil eines ökosozialen Netzwerkes in der Region.

Für den Förderpreis können sich Frauen, die in nachhaltiger, innovativer Weise in der Landwirtschaft in der Region Trentino Südtirol tätig sind melden. Zusätzlich zur eigenen Bewerbung können auch Frauen für den Preis vorgeschlagen werden. Innerhalb 28. Februar 2024 sind die Einreichung der Bewerbungen und Vorschläge möglich. Die Preisverleihung wird im Frühling 2024 erfolgen. Die detaillierten Kriterien und das Antragsformular des Förderpreises können unter folgendem Link heruntergeladen oder mittels E-Mail bei agitu.ideo.gudeta@gmail.com angefordert werden. Informationen und Downloadlink sind zudem auf den sozialen Plattformen Facebook und Instagram unter „Förderpreis Premio Agitu Ideo Gudeta“ zu finden.

Der Förderpreis ist Dank der finanziellen Unterstützung der Raika Bozen Ethical Banking und der Cassa Rurale Alta Valsugana möglich.