Inflation: Bozen italienweit an der Spitze

Bozen – Das italienische Statistikinstitut Istat hat heute neue Inflationsdaten für größere Städte und Gemeinden in Italien vorgestellt.

Dabei wurde in der Südtiroler Landeshauptstadt die größte Teuerungsrate verzeichnet. Die Inflation beträgt hier 1,4 Prozent. Für eine durchschnittliche Familie fallen damit laut Medienberichten jährliche Mehrausgaben in Höhe von 445 Euro an.

Rang zwei und drei gehen an Reggio Emilia und Modena. Hier stiegen die Preise um 1,1 Prozent. Auch in Trient beträgt die Teuerungsrate 1,1 Prozent und bringt Mehrausgaben von 257 Euro mit sich.

Der Blick auf die Inflationsdaten der italienischen Regionen verrät hingegen, dass die Region Trentino-Südtirol mit einer Inflation von 1,1 Prozent italienweit an der Tabellenspitze liegt. Für die Bevölkerung der beiden Provinzen ergeben sich dadurch Mehrausgaben in Höhe von knapp 300 Euro. Die Region Basilicata liegt mit einer Inflation von 1,2 Prozent an zweiter Stelle vor der Region Kalabrien mit 1,1 Prozent.