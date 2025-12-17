Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Insider: Amazon erwägt Milliardeninvestition in OpenAI
Wert von OpenAI könnte damit auf über 500 Mrd. Dollar steigen

Insider: Amazon erwägt Milliardeninvestition in OpenAI

Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 08:15 Uhr
Wert von OpenAI könnte damit auf über 500 Mrd. Dollar steigen
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der US-Techkonzern Amazon führt einem Insider zufolge Gespräche über eine milliardenschwere Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI. Die Transaktion könnte das Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) mit über 500 Mrd. Dollar (424,6 Mrd. Euro) bewerten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag. Amazon könnte etwa 10 Mrd. Dollar investieren, die Gespräche seien jedoch “sehr im Fluss”.

Zuerst hatte die Publikation “The Information” über die Gespräche berichtet. Dem Bericht von “The Information” zufolge plant OpenAI zudem, Amazons Trainium-Chips zu verwenden. Diese konkurrieren mit den Chips von Nvidia und Google. OpenAI und Microsoft reagierten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu dem Bericht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Kommentare
71
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Kommentare
36
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Kommentare
34
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Ultner Fichte erstrahlt vor Petersdom in Rom
Kommentare
28
Ultner Fichte erstrahlt vor Petersdom in Rom
Ukraine-Deal für Trump in Reichweite
Kommentare
27
Ukraine-Deal für Trump in Reichweite
Anzeigen
Avatar: Fire and Ash
Avatar: Fire and Ash
Ab 17. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Interview - Mauro Santini
Interview - Mauro Santini
CEO der Gruppe Santini und Vizepräsident von Confindustria Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 