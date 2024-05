Internationaler Tag des Roten Kreuzes

Meran – Der 8. Mai ist der Welttag des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds und markiert den Jahrestag der Geburt des Gründers Henry Dunant, des Vaters des modernen humanitären Engagements. Aus diesem Anlass wird die Kuppel des Kurhauses in rotes Licht getaucht.

“Der diesjährige Jahrestag steht am Ende einer langen Periode außergewöhnlichen Engagements und Einsatzes, in der wir von den ersten Momenten der gesundheitlichen Notlage an vor Ort waren und die uns auch durch das türkisch-syrische Erdbeben und den Konflikt in der Ukraine auf die Probe gestellt hat. Situationen, die sich mit der täglichen Arbeit eines jeden Freiwilligen im Dienste seiner Gemeinschaft überschnitten und vermischten, mit dem einzigen Ziel, menschliches Leid zu lindern”, so Rosario Valastro, Präsident des CRI in einem Brief an die Freiwilligen.

Auch in diesem Jahr wird das Italienische Rote Kreuz sowohl auf nationaler Ebene als auch über seine territorialen Komitees in ganz Italien Initiativen, Veranstaltungen und Termine sowie eine Kommunikationskampagne durchführen, um in einer dem Verband gewidmeten Woche vom 8. bis 14. Mai ein wahres Fest für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter zu feiern.

Die Fahne des Roten Kreuzes wird, auch auf Initiative der ANCI, vor städtischen Gebäuden und anderen Einrichtungen gehisst werden, ebenso wie einige Denkmäler der Stadt am Abend des 8. und 9. Mai rot beleuchtet werden.

Auch die Stadtverwaltung beteiligt sich an den Feierlichkeiten und lässt in Absprache mit der Theater- und Kurhausleitung die Kuppel des Kurhauses in rotem Licht erstrahlen.