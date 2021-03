Interpoma vom 17. bis 19. November 2022

Bozen – Die nächste Auflage von Interpoma, der einzigen internationalen Fachmesse der Apfelwirtschaft, findet vom 17. bis 19. November 2022 statt.

Nach sorgfältiger Abwägung und einer Reihe von Gesprächen mit ausstellenden Unternehmen hat Messe Bozen beschlossen, zum gewohnten Messekalender zurückzukehren, der Interpoma als zweijährliche Veranstaltung in geraden Jahren vorsieht, im Wechsel mit der alpenländischen Landwirtschaftsschau Agrialp, die vom 18. bis 21. November 2021 stattfinden wird.

Nachdem die Auflage 2020 ausschließlich in digitaler Form abgehalten werden musste, war zunächst angedacht, Interpoma bereits 2021 in Präsenz abzuhalten. In Anbetracht des außergewöhnlichen Formats der Veranstaltung, das neben der Fachausstellung und dem internationalen Kongress auch ein Programm mit geführten Besichtigungen von Produktionsanlagen und Betrieben sowie die Einbindung der gesamten Stadt Bozen vorsieht, die sich zu diesem Anlass in eine wahre Apfelhauptstadt verwandelt, hat sich der Verwaltungsrat der Messe Bozen jedoch dazu entschlossen, den Termin der 13. Auflage der Interpoma auf den 17. bis 19. November 2022 festzusetzen.

Die Unsicherheit rund um internationale Reisebewegungen im Herbst 2021, hat nach reiflicher Überlegung zur Entscheidung geführt, die Fachmesse Interpoma auf 2022 zu verschieben. Interpoma lebt vom internationalen Flair mit Fachbesuchern aus der ganzen Welt, und wir sind zuversichtlich, dass wir 2022 wieder ein Format anbieten können, das den Ansprüchen unserer Aussteller, Besucher und Partner gerecht wird, erklärt Thomas Mur, Direktor der Messe Bozen AG.

In der Tat macht Interpoma Internationalität zu seiner Hauptstärke. Bei der letzten physischen Auflage im Jahr 2018 kamen die Besucher aus 70 verschiedenen Ländern.

Interpoma findet somit vom 17. bis 19. November 2022 statt, Agrialp vom 18. bis 21. November 2021.

Weitere Informationen unter: www.interpoma.it/de