Jahresversammlung der Bodenleger im lvh

Von: mk

Franzensfeste – In der beeindruckenden Kulisse der Festung Franzensfeste fand kürzlich die Jahresversammlung der Berufsgemeinschaft der Bodenlegerinnen und -leger im lvh statt.

Obmann Markus Hofer eröffnete die Versammlung mit einem Dank an die Sponsoren, die durch ihre Unterstützung maßgeblich zum Erfolg der Gemeinschaft beigetragen haben. Hofer stellte die Tätigkeiten des vergangenen Jahres vor, darunter die Ausarbeitung eines Richtpreisverzeichnisses, das für mehr Transparenz in der Branche sorgt. Auch die Weiterbildung der Mitglieder und die Aufwertung des Berufsbildes waren zentrale Themen.

Für das kommende Jahr 2025 stehen wichtige Ziele an: die Fortführung der Weiterbildungsprogramme, die Aufwertung des Berufsimages und die Gewinnung junger Fachkräfte und Lehrlinge. Besonders die Überarbeitung des Richtpreisverzeichnisses und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Ausbildungszentren sind vorrangige Projekte. Berufswettbewerbe und Jugendinitiativen sollen dabei helfen, junge Talente zu fördern und für das Handwerk zu begeistern.

lvh-Vizepräsident Hannes Mussak hob in seinem Beitrag die Bedeutung der lvh-Dachthemen „Leistung muss sich lohnen“, „leistbares Wohnen“ und „Bürokratieabbau“ hervor. Diese Schwerpunkte sollen auch in den kommenden Jahren verfolgt werden, um eine solide Grundlage für das Handwerk zu schaffen. Mussak betonte zudem die Wichtigkeit von Berufswettbewerben, die jungen Fachkräften eine Plattform bieten, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Im Anschluss an die Versammlung präsentierten die Sponsoren die neuesten Trends und Entwicklungen in der Bodenlegerbranche. Diese stießen auf großes Interesse bei den Teilnehmenden, die angeregt über die aktuellen Innovationen diskutierten. Den krönenden Abschluss der Veranstaltung bildete eine Führung durch die obere Festung Franzensfeste, gefolgt von einem gemeinsamen Abendessen. Hier nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich in informeller Runde über berufliche Themen auszutauschen und persönliche Kontakte zu vertiefen.

Die Südtiroler Bodenlegerinnen und -leger blicken auf eine erfolgreiche Jahresversammlung zurück und gehen mit Zuversicht in die kommenden Jahre. Die Schwerpunkte Weiterbildung, Nachwuchsförderung und die Weiterentwicklung der Branche werden auch in Zukunft zentrale Themen bleiben, um den Herausforderungen des Marktes erfolgreich zu begegnen.