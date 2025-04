Jahresversammlung der Südtiroler Tischler

Von: mk

Bozen – Kürzlich fand im Haus des Handwerks in Bozen die Jahresversammlung der Tischlerinnen und Tischler im lvh statt.

Der Abend bot nicht nur einen Rückblick auf das vergangene Jahr, sondern auch einen Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen und Chancen für die Branche. Michael Gruber, der Obmann der Tischler im lvh eröffnete die Versammlung: „Das Handwerk ist der Kern unserer Region und zeigt, wie wichtig es ist, Tradition mit Innovation zu verbinden“, erklärte Gruber. „Wir müssen den Nachwuchs aktiv in unser Handwerk einbeziehen und den jungen Generationen zeigen, dass der Tischlerberuf nicht nur handwerkliches Können erfordert, sondern auch kreative Herausforderungen bietet“, unterstrich der Obmann.

lvh-Direktor Walter Pöhl war ebenfalls anwesend und ging auf die Bedeutung der Vernetzung und Zusammenarbeit unter den Handwerkerinnen und Handwerkern ein. Er hob außerdem die fortlaufende Unterstützung des Verbandes für die Handwerksbetriebe hervor.

Im Rahmen des Jahresberichts wurden die zahlreichen Aktivitäten der Südtiroler Tischlerinnen und Tischler im angesprochen. Unter anderem fand der Landesjugendwettbewerb der Tischlerinnen und Tischler in Meran statt, an dem 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Berufsschulen des Landes teilnahmen. Ein weiteres Highlight war die Veranstaltung „Gamechanger KI“, bei der Prof. Dr. Ing. Dominik Matt von der Universität Bozen die Potenziale von Künstlicher Intelligenz für die Branche erläuterte.

Ein bedeutendes Ereignis war auch die Teilnahme der Berufsgemeinschaft an den WorldSkills 2024 in Lyon. Besonders hervorgehoben wurde die Leistung des Teilnehmers und Tischlers Lukas Aschbacher aus Mühlwald, der ein Medaillon of Excellence gewann.

Ein emotionaler Moment der Versammlung war die Verabschiedung von Christian Bachmann, der seit 2011 als Experte bei den WorldSkills tätig war. Lukas Aschbacher wurde für seine Leistung geehrt und verabschiedet. Jonas Prinoth, Teilnehmer der WorldSkills Special Edition 2022 in Basel, wurde anschließend als neuer Experte vorgestellt. Prinoth wird die jungen Talente zukünftig bei den WorldSkills unterstützen. Bereits im September dieses Jahres findet die Landesmeisterschaft der WorldSkills Italy, vom 18. bis 20. September in Bozen statt.

Weitere Schwerpunkte für dieses Jahr sind die Integration neuer Produkte der Tischler im Richtpreisverzeichnis des Hochbaus sowie die Kooperation mit anderen Verbänden und institutionellen Partnern, um die Zukunft des Handwerks nachhaltig zu gestalten.

Abschließend blickte Obmann Michael Gruber auf die erfolgreiche Zusammenarbeit der Tischlergemeinschaft im vergangenen Jahr zurück. Besonders betonte er die Notwendigkeit, den Nachwuchs zu fördern und die Ausbildung weiter zu verbessern, um die Kompetenzen der Tischler auch in den kommenden Jahren auf höchstem Niveau zu halten.

Die Veranstaltung endete mit einem gemütlichen Abendessen, bei dem sich die Teilnehmer in entspannter Atmosphäre über die zukünftigen Herausforderungen und Chancen des Handwerks austauschten.