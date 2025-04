Jahresvollversammlung des Weißen Kreuzes Bozen

Von: Ivd

Bozen – Der Rückblick auf das Jahr 2023 der Sektion Bozen des Weißen Kreuzes bei der heurigen Jahreshauptversammlung fiel durchwegs positiv aus. Ein herzliches Dankeschön ging an alle freiwilligen Helfer für ihren unermüdlichen Einsatz. Über 47.000 Patienten wurden im Laufe des vergangenen Jahres von den Rettern des Weißen Kreuzes Bozen versorgt, durchschnittlich waren es 35 Rettungseinsätze am Tag. Zusätzlich wurden über 31.000 Patienten mittels Krankentransports begleitet. „Ohne die Bereitschaft und den Einsatz der vielen Mitarbeiter wäre es nicht möglich gewesen, so vielen Menschen beizustehen“, bedankte sich Sektionsleiter Alexander Weis bei den 380 Freiwilligen und 57 Angestellten bei der heurigen Jahresvollversammlung der Sektion Bozen des Weißen Kreuzes. Die Freiwilligen waren dafür über 55.000 Stunden allein im Krankentransport und im Rettungsdienst im Einsatz.

Der Dienstleiter der Sektion, Paul Seebacher, präsentierte die Daten zu den Rettungseinsätzen: Davon wurden insgesamt fast 13.000 Rettungseinsätze durchgeführt, wobei die Einsatzfahrzeuge dafür über 1.160.000 Kilometer zurückgelegt haben. Die meisten Rettungseinsätze waren in der Landeshauptstadt Bozen mit 11.813 nötig, gefolgt von Leifers (167), Jenesien (122), Karneid und Eppan (jeweils 95). Die Notfallseelsorge der Sektion Bozen hatte im abgelaufenen Jahr 68 Einsätze, dabei wurden an die 210 Personen betreut.

Auch die Jugend war in der Sektion Bozen in den vergangenen zwölf Monaten sehr aktiv: Das zehnköpfige Betreuungsteam hat gemeinsam mit 51 Jugendlichen fleißig Maßnahmen der Ersten Hilfe geübt. Im kommenden Jahr soll es für die jungen Leute noch interessanter werden. Dann ist ein neues landesweites Pilotprojekt geplant, bei welchem Jugendliche ab 17 Jahren einen direkten Einblick in den Krankentransport erhalten.

Der Präsident des Weißen Kreuzes, Alexander Schmid, und Vorstandsmitglied Hannes Plank überbrachten die Dankesworte der Landesleitung und gaben einen Überblick über die Tätigkeiten des gesamten Weißen Kreuzes. Sie hoben die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements hervor und würdigten den Beitrag der Freiwilligen und der Angestellten für das Wohl der Gesellschaft. Dabei wurden auch langjährige Freiwillige und auch Angestellte für ihren Einsatz. Sektionsleiter Alexander Weis und Dienstleiter Paul Seebacher dankten allen Freiwilligen und Hauptamtlichen für ihre wertvolle Arbeit, die sie tagtäglich im Jahr 2023 geleistet haben.

Anschließend überbrachten der Vizebürgermeister von Bozen Stephan Konder und Stadträtin Johanna Ramoser die Grußworte der Stadtgemeinde und lobten die gute Zusammenarbeit und beeindruckende Leistung der Helfergemeinschaft.