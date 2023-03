Johann Tappeiner aus Schnals im Führungsgremium von Bioland e.V.

Schnals – Die Bioland-Delegiertenversammlung (BDV) hat heute in Fulda ein neues Mitglied in den Verbandsvorstand gewählt. Johann Tappeiner aus Schnals in Südtirol konnte die Delegierten bei der Wahl überzeugen und wird das Amt gemäß Satzung die nächsten drei Jahre ausfüllen.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Bioland-Mitglieder. Jetzt möchte ich in der Funktion als ehrenamtliches Vorstandsmitglied bei Bioland meine ganze Erfahrung aus Betriebsleitung, Kontrollwesen und Beratung einsetzen, um den Verband in der Weiterentwicklung zu unterstützen“, so Johann Tappeiner.

Tappeiner stammt vom Oberniederhof im Schnalstal in Südtirol. 1997 stellte er den Betrieb auf Bioland um und war seitdem ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen für den Verband tätig. Die Betriebsleitung hat er inzwischen an seinen Sohn übergeben und sich so Freiräume für weitere Tätigkeiten, wie die des Kontrolleurs bei einer Bio-Kontrollstelle oder der Gründung einer Beratungsfirma für bäuerliche Betriebe geschaffen.

Der Bioland-Vorstand

Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus dem Präsidenten Jan Plagge, der Vizepräsidentin Sabine Kabath sowie den ehrenamtlichen Mitgliedern Jörg Quast, Josef Schmidt und Johann Tappeiner. Mit der Wahl Tappeiners, der sich deutlich gegen seinen Mitbewerber durchsetzen konnte, wird auch die Rolle Bioland Südtirols innerhalb der großen Bioland Wertegemeinschaft gut wahrgenommen.

Zwei weitere Südtiroler sind im Hauptausschuss von Bioland e.V. vertreten, Geschäftsführer Reinhard Verdorfer und neu hinzugekommen, Leonhard Wellenzohn aus Schlanders.

Die ehrenamtlichen Vorstände sind das Bindeglied zwischen Verbandsführung und Basis der Mitglieder im laufenden Geschäftsbetrieb des Verbandes. Sie sollen die interessen- und praxisbezogenen Belange der Erzeugerinnen und Erzeuger aller Regionen und aller Produktionsrichtungen vertreten.

Zum Bioland-Verband

Bioland ist der bedeutendste Verband für ökologischen Landbau in Deutschland und Südtirol. Rund 10.000 Betriebe aus Erzeugung, Herstellung und Handel wirtschaften nach den Bioland-Richtlinien. Gemeinsam bilden sie eine Wertegemeinschaft zum Wohl von Mensch und Umwelt.