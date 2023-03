Jugendzentrum “Connection” in Brixen öffnet wieder seine Tore

Brixen – Mit einer Feierstunde wurde gestern das Jugendzentrum “Connection” in Brixen nach Umbauarbeiten wiedereröffnet. Es gelte, sich für die Jugendlichen im ganzen Land einzusetzen, sagte LR Vettorato.

Nach einer Reihe von Umbauarbeiten konnte das Jugendzentrum “Connection” in Brixen gestern wieder seine Tore für junge Menschen öffnen. “Die Wiedereröffnung steht symbolisch für die Arbeit der Landesregierung in den vergangenen Jahren, durch die über 50 aktive Jugendorganisationen im gesamten Landesgebiet unterstützt werden konnten und so ihre Angebote für Jugendliche erneuern sowie weiter ausbauen konnten”, sagte der italienische Kulturlandesrat Giuliano Vettorato bei der Feierstunde zur Eröffnung. Vorgestellt wurden auch gleich eine Reihe von Vorhaben. Im “Connection” werden im Laufe des Jahres zahlreiche Projekte für Jugendliche im Raum Brixen von Kunst, Theater, Technik bis hin zu gesellschaftspolitischen Aktionen angeboten.

Land unterstützt Jugendeinrichtungen in allen Landesteilen

“Erst vor einigen Monaten haben wir in Meran das Jugendzentrum Strike up eröffnet – es ist wichtig, für Jugendliche in allen Landesteilen passende Treffpunkte und Angebote zu schaffen und nicht nur in der Landeshauptstadt”, unterstrich Vettorato. Von 2019 bis heute wurden laut Vettorato acht Millionen Euro investiert, um die 50 aktiven Jugendorganisationen bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Jugendzentren seien bedeutende Kulturtreffpunkte und würden Jugendliche wichtige gemeinsame Erfahrungen ermöglichen, hob der Landesrat hervor.

Auch der Direktor des Landesamts für Jugendarbeit Claudio Andolfo hob die wichtige Rolle der Jugendzentren hervor und erklärte, dass die Zentren Jugendlichen maßgeschneiderte Angebote für ihre Interessen und Dienste für ihre Bedürfnisse anbieten würden und zur aktiven Teilnahme an den verschiedenen Bereichen des Lebens heranführen würden.