Junghandwerker und HGJ zu Gast in Mittelschule Stern / La Villa

Von: Ivd

Stern – Wissenswertes und Interessantes rund um die Berufe im Hotel- und Gastgewerbe, sowie im Handwerk erfuhren kürzlich die Schüler der dritten Klassen der Mittelschule von Stern / La ViIla. Im Rahmen ihrer Berufsinformationskampagne waren die Junghandwerker im lvh und die Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) zu Gast.

Der Koordinator der Junghandwerker im lvh, Elias Priller, gab den Schülern einen umfassenden Einblick in die Vielfalt des Handwerks – von den Berufsbildern über die Ausbildung bis hin zu den unterschiedlichen Karrierewegen. Da es im Handwerk mehr als 400 Tätigkeitsfelder gibt, ist es entscheidend, jungen Menschen die Chance zu bieten, diese breite Palette frühzeitig zu entdecken. „Damit Jugendliche eine fundierte Entscheidung für ihren beruflichen Weg treffen können, müssen sie früh erfahren, wie vielfältig und kreativ die Welt des Handwerks ist“, sagt Priska Reichhalter, Obfrau der Junghandwerker im lvh.

Im Anschluss erläuterte HGJ-Koordinatorin Manuela Holzhammer den Jugendlichen die Berufe im Hotel- und Gastgewerbe. Eingegangen wurde hierbei vor allem auf die Berufe im Service, Küche, Rezeption und Management und die dazugehörigen Ausbildungswege. Zusätzlich stellte sich auch noch die italienische Hotelfachschule „Cesare Ritz“ in Meran vor. Die zwei Vertreterinnen Paola Tiengo und Laura Lucchetta Afra stellten den Jugendlichen die verschiedenen Ausbildungswege und Karrierechancen vor.