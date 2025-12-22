Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Junghandwerker und HGJ zu Gast in Mittelschule Stern / La Villa
Infos zu den Berufen

Junghandwerker und HGJ zu Gast in Mittelschule Stern / La Villa

Montag, 22. Dezember 2025 | 11:58 Uhr
Elias Priller während der Vorstellung der praktischen Berufe
lvh.apa
Schriftgröße

Von: Ivd

Stern – Wissenswertes und Interessantes rund um die Berufe im Hotel- und Gastgewerbe, sowie im Handwerk erfuhren kürzlich die Schüler der dritten Klassen der Mittelschule von Stern / La ViIla. Im Rahmen ihrer Berufsinformationskampagne waren die Junghandwerker im lvh und die Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) zu Gast.

Der Koordinator der Junghandwerker im lvh, Elias Priller, gab den Schülern einen umfassenden Einblick in die Vielfalt des Handwerks – von den Berufsbildern über die Ausbildung bis hin zu den unterschiedlichen Karrierewegen. Da es im Handwerk mehr als 400 Tätigkeitsfelder gibt, ist es entscheidend, jungen Menschen die Chance zu bieten, diese breite Palette frühzeitig zu entdecken. „Damit Jugendliche eine fundierte Entscheidung für ihren beruflichen Weg treffen können, müssen sie früh erfahren, wie vielfältig und kreativ die Welt des Handwerks ist“, sagt Priska Reichhalter, Obfrau der Junghandwerker im lvh.

Im Anschluss erläuterte HGJ-Koordinatorin Manuela Holzhammer den Jugendlichen die Berufe im Hotel- und Gastgewerbe. Eingegangen wurde hierbei vor allem auf die Berufe im Service, Küche, Rezeption und Management und die dazugehörigen Ausbildungswege. Zusätzlich stellte sich auch noch die italienische Hotelfachschule „Cesare Ritz“ in Meran vor. Die zwei Vertreterinnen Paola Tiengo und Laura Lucchetta Afra stellten den Jugendlichen die verschiedenen Ausbildungswege und Karrierechancen vor.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
67
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Kommentare
33
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Kommentare
24
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
16
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Ukrainern droht in Österreich Obdachlosigkeit
14
Ukrainern droht in Österreich Obdachlosigkeit
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 