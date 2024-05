Justiz: Wettbewerb für 19 Stellen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis

Bozen/Trient – Die Region Trentino-Südtirol hat auf Vorschlag von Vizepräsidentin Giulia Zanotelli einen neuen öffentlichen Wettbewerb für die Besetzung von 15 Stellen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis im Berufsbild Höherer Beamter/Höhere Beamtin für Rechtspflege C1 ausgeschrieben, wobei zwecks Berechnung der Stärke der Sprachgruppen 13 Stellen der deutschen und zwei der ladinischen Sprachgruppe vorbehalten sind.

Aufgrund der Ergebnisse der Volkszählung in Südtirol im Jahr 2011 (26,06 Prozent der Bevölkerung gehören der italienischen, 69,41 Prozent der deutschen und 4,53 Prozent der ladinischen Sprachgruppe an) sind 14 Stellen in dem genannten Berufsbild der italienischen, 36 der deutschen und zwei der ladinischen Sprachgruppe vorbehalten. Derzeit stehen 19 Stellen zur Verfügung, davon 17 für die deutsche und zwei für die ladinische Sprachgruppe.

Die Region hat außerdem einen Wettbewerb für vier derzeit freie Stellen als Höherer Beamte/Höhere Beamtin des Amtes für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste (UNEP) für die Gerichtsämter in Bozen (drei für die deutsche und eine für die ladinische Sprachgruppe) ausgeschrieben.

Bei näherer Betrachtung der Zahlen fällt auf, dass die Prozentzahl an Frauen im Berufsbild Höherer Beamte/Höhere Beamtin für Rechtspflege in der Autonomen Provinz Bozen bei 59 Prozent liegt, während sie bei den Männern 41 Prozent beträgt. Noch größer ist der Unterschied im Berufsbild Höherer Beamte/Höhere Beamtin des Amtes für Zustellungen, Vollstreckungen und Proteste (UNEP), wo der prozentuale Anteil der Frauen bei 87,5 Prozent und jener der Männer bei 12,5 Prozent liegt.

Voraussetzung für die Zulassung zum Wettbewerb sind ein Bachelor-, ein Master- oder ein Hochschulabschluss nach der alten Studienordnung in den Fachbereichen Rechtswissenschaften, Wirtschaft oder Politikwissenschaften und die Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache der Stufe C1.