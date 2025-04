Keine neuen Taxi Lizenzen für Bozen

Von: Ivd

Bozen – Die Fachgruppe Gastronomie im Wirtschaftsverband hds zeigt sich enttäuscht über den unerwarteten Stopp bei der Vergabe neuer Taxi-Lizenzen in Bozen. Der Bozner Stadtrat hatte vor einigen Wochen beschlossen, zehn neue Konzessionen auszuschreiben. Die Zahl der Lizenzen sollte somit von 50 auf 60 steigen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Das Verwaltungsgericht Bozen hat aber vor kurzem aufgrund einer Eingabe einige Passagen des neuen Taxi-Reglements vorläufig außer Kraft gesetzt, berichtet der hds.

„Das ist ärgerlich. Die Erhöhung ist dringend erforderlich, da die aktuelle Anzahl von Taxi-Lizenzen nicht ausreicht, um die Nachfrage zu decken. Die Aufstockung der Lizenzen ist eine notwendige Maßnahme, die dazu beiträgt, die Attraktivität Bozens für Einwohner und Gäste zu steigern und allen ein sichereres und komfortableres Transportmittel zu bieten“, unterstreicht Kurt Unterkofler, Präsident der Gastronomie im hds.

Die Gastronomiebetriebe vor allem in den peripheren Stadtgebieten würden unter den mangelnden Taxis leiden. „Es ist für uns auch unverständlich, dass Taxi-Lizenzen nicht frei sind, schließlich kann jeder in vielen anderen Bereichen ein Gewerbe eröffnen, wenn er die Voraussetzungen dazu hat“, so Unterkofler weiter, der mit einer Lösung des Problems aufwartet: „Ein Lösungsansatz könnten Mietwagen mit Fahrer sein. Die Gemeinden sollten unbegrenzt Lizenzen ausgeben – natürlich immer nur, wenn der Unternehmer die Voraussetzungen hat. Das würde die Kapazität deutlich steigern.“

Präsident Unterkofler hofft, dass nach den Gemeinderatswahlen ein neuer Anlauf mit der Stadt gestartet werden kann – mit dem Ziel, die vereinbarten zehn neuen Lizenzen rasch und unbürokratisch auf den Weg zu bringen.