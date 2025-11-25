Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Kematen: Haltestelle jetzt auch für größere Busse geeignet
Bauliche Anpassungen

Kematen: Haltestelle jetzt auch für größere Busse geeignet

Dienstag, 25. November 2025 | 16:59 Uhr
Brugghof NEU2
LPA/Gemeinde Sand in Taufers
Von: luk

Kematen/Sand in Taufers – In den vergangenen Wochen wurden bauliche Anpassungen gemacht und die Fahrtrichtung der Schleife in Kematen geändert, damit die beiden Bushaltestellen Brugghof und Troger in Kematen in Sand in Taufers auch von größeren Bussen angefahren werden können. Die Gemeinde Sand in Taufers hatte eine zusätzliche Haltestelle gebaut. Dadurch ist die Erreichbarkeit der Haltestellen nun unabhängig von der eingesetzten Fahrzeuglänge gewährleistet und der Dienst kann stabil und kontinuierlich erfolgen.

Bislang wurde Kematen im Gegenuhrzeigersinn befahren. Aufgrund der engen Kurvenradien konnte auf dieser Linie nur ein kürzeres Fahrzeug fahren. Nun sind durch die Engriffe alle Voraussetzungen geschaffen, um Kematen flexibel und dauerhaft mit jedem eingesetzten Bus zu bedienen. Für die Fahrgäste bedeutet dies mehr Planungssicherheit und ein verstärktes öffentliches Mobilitätsangebot im Dorf.

Bezirk: Pustertal

