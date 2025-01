KI-Boom treibt Quartalsumsatz von Foxconn zu Rekord

Von: APA/Reuters

Der Boom bei Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) hat den Umsatz des taiwanischen Elektronikkonzerns Foxconn im vierten Quartal auf ein Rekordhoch getrieben. Der weltgrößte Auftragsfertiger für elektronische Geräte, der unter anderem für Apple produziert, rechnet mit einem Umsatzsprung von 15,2 Prozent auf den Rekordwert von 2,13 Billionen Taiwan-Dollar, das sind etwa 60 Milliarden Euro.

Die robuste Nachfrage nach KI-Servern führte zu starkem Wachstum in der Cloud- und Netzwerksparte, erklärte das Unternehmen, zu dessen Kunden auch der KI-Chipbauer Nvidia gehört. “Im ersten Quartal 2025 ist das Gesamtgeschäft allmählich in die traditionelle Nebensaison eingetreten”, erklärte Foxconn. “Nach den Rekordumsätzen des vierten Quartals 2024 wird die Performance des ersten Quartals in etwa das Niveau des Durchschnitts der letzten fünf Jahre erreichen; im Vergleich zum Vorjahr sollte sie ein deutliches Wachstum aufweisen.”