Kick-off-Meeting: Das erste Treffen zum Abenteuer Shanghai

Bozen – Erstmals haben sich die Teilnehmer und Experten, die im nächsten Jahr zu den WorldSkills nach China fahren, getroffen. Im Haus des Handwerks haben sie sich zu ersten Informationen ausgetauscht und Details besprochen.

Im Oktober 2022 wird Shanghai zum Austragungsort der 46. Weltmeisterschaft der praktischen Berufe. Über 1.600 Teilnehmer aus 68 verschiedenen Ländern treten von 12. bis 17. Oktober in 63 Wettbewerbsberufen gegeneinander an.

Um für dieses große Event gerüstet zu sein, werden in nächster Zeit zahlreiche Treffen anstehen. Das erste, das sogenannte Kick-off-Event, hat vor kurzem in Bozen stattgefunden. Dabei haben Teilnehmer und Experten die ersten Informationen erhalten. Natürlich stand ebenso der Austausch im Fokus.

Gert Lanz, offizieller Delegierter der WorldSkills Italy, hieß alle Willkommen: „Ich freue mich, dass wieder so viele motivierte Teilnehmer und engagierte Experten sich in das Abenteuer WorldSkills stürzen. Wir haben in den vergangenen Jahren immer regelmäßig teilgenommen und sehr gute Ergebnisse erzielt. Shanghai wird sicherlich eine weitere große Herausforderung. Ihr jungen Talente könnt dort zahlreiche wichtige Erfahrungen sammeln und sehr vieles lernen. Ich bin mir sicher, dass ihr euer Bestes geben werdet und wir alle stolz auf euch sind!“

Für Italien werden insgesamt 13 Berufe an den Start gehen: Baumeister und Maurer, Elektrotechniker, Fliesenleger, Floristen, Hotel Rezeptionist, KFZ-Mechatroniker, Landschaftsgärtner, Maler, Mediendesigner, Schönheitspfleger, Servierfachkraft, Tischler und Zimmerer. Das Team Italy setzt sich aus Teilnehmern aus Südtirol sowie aus dem Piemont zusammen. Mit den Treffen geht es schon ab Februar los: Dann stehen die ersten Vorbereitungen und Teambuilding-Treffen an. Die Teilnehmer und Experten starten zugleich mit den intensiven, auf die WorldSkills ausgerichteten Trainings.