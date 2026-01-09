Kindergärten: Familienbeirat berät über verlängerte Bildungszeiten ­

Von: luk

Bozen – In der jüngsten Sitzung des Familienbeirates ist unter anderem die Verlängerung der Bildungszeiten im Kindergarten im Fokus gestanden. Der Familienbeirat ist als beratendes Organ der Landesregierung mit familienrelevanten Fragestellungen befasst.

Die Verlängerung der Öffnungszeiten im Kindergarten bewerten die Mitglieder des Familienbeirates grundsätzlich positiv. Die Abschaffung der bisherigen Kriterien für den Zugang zur Verlängerung der Bildungszeiten sei ausdrücklich zu begrüßen – eine Maßnahme, die der Beirat bereits seit längerer Zeit gefordert hatte. Gleichzeitig wurde jedoch kritisch angemerkt, dass die Umsetzung sehr kurzfristig kommuniziert worden sei und das Angebot nach wie vor nicht ausreichend sei, um den tatsächlichen Bedarf der Familien zu decken.

Besonders betont wurde bei der Sitzung, dass die verlängerten Bildungszeiten zwingend mit ausreichenden Personalressourcen ausgestattet werden müssten. Auch die Anmeldeverfahren sollten benutzerfreundlicher gestaltet werden. Die Mitglieder des Familienbeirates fordern zudem eine stärkere Einbindung des Gremiums in die zukünftige Entwicklung der Bildungszeiten und der entsprechenden Angebote. Damit könne gemeinsam für ein familienfreundlicheres Südtirol gearbeitet werden.