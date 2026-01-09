Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Kindergärten: Familienbeirat berät über verlängerte Bildungszeiten ­
Weiterer Ausbau gefordert

Kindergärten: Familienbeirat berät über verlängerte Bildungszeiten ­

Freitag, 09. Januar 2026 | 16:29 Uhr
Grüne verlangen mehr Kindergarten-Engagement von der ÖVP
APA/APA/dpa/Uwe Anspach
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – In der jüngsten Sitzung des Familienbeirates ist unter anderem die Verlängerung der Bildungszeiten im Kindergarten im Fokus gestanden. Der Familienbeirat ist als beratendes Organ der Landesregierung mit familienrelevanten Fragestellungen befasst.

Die Verlängerung der Öffnungszeiten im Kindergarten bewerten die Mitglieder des Familienbeirates grundsätzlich positiv. Die Abschaffung der bisherigen Kriterien für den Zugang zur Verlängerung der Bildungszeiten sei ausdrücklich zu begrüßen – eine Maßnahme, die der Beirat bereits seit längerer Zeit gefordert hatte. Gleichzeitig wurde jedoch kritisch angemerkt, dass die Umsetzung sehr kurzfristig kommuniziert worden sei und das Angebot nach wie vor nicht ausreichend sei, um den tatsächlichen Bedarf der Familien zu decken.

Besonders betont wurde bei der Sitzung, dass die verlängerten Bildungszeiten zwingend mit ausreichenden Personalressourcen ausgestattet werden müssten. Auch die Anmeldeverfahren sollten benutzerfreundlicher gestaltet werden. Die Mitglieder des Familienbeirates fordern zudem eine stärkere Einbindung des Gremiums in die zukünftige Entwicklung der Bildungszeiten und der entsprechenden Angebote. Damit könne gemeinsam für ein familienfreundlicheres Südtirol gearbeitet werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Kommentare
32
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Kommentare
29
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Kommentare
25
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Winterspiele Mailand Cortina: Zufahrtsbeschränkungen in Antholz
Kommentare
22
Winterspiele Mailand Cortina: Zufahrtsbeschränkungen in Antholz
„America first“: Trumps Hände auf dem Weltölmarkt
Kommentare
21
„America first“: Trumps Hände auf dem Weltölmarkt
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 