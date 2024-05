Kinderrechte stehen im Mittelpunkt

Von: luk

Bozen – Am 24. Mai fand im Pastoralzentrum in Bozen die Vollversammlung der Katholischen Jungschar Südtirols statt. Die Anwesenden bestätigten das Jahresprogramm sowie das Jahresthema für das nächste Arbeitsjahr mit dem Titel „Meine Rechte, deine Rechte, Kinderrechte“.

Gruppenleiter:innen aus dem ganzen Land folgten der Einladung und haben an der Vollversammlung der Jungschar teilgenommen. Die anwesenden Gruppenleiter:innen bestätigten bei der Vollversammlung das Jahresprogramm und das Jahresthema mit dem Titel „Meine Rechte, deine Rechte, Kinderrechte“. Das Jahresthema 2024/2025 gehört zur Säule „Stimme von und für Kinder“ und stellt die Kinderrechte in den Mittelpunkt. „Obwohl die Kinderrechte für alle Mädchen und Jungen auf der ganzen Welt gelten, werden diese aber nicht überall beachtet. Viele Kinder und Erwachsene wissen noch nicht einmal, dass es sie gibt, doch genau das ist notwendig. Nur so können die Kinderrechte eingehalten und geschützt werden. Außerdem braucht es mehr Beteiligung und Partizipation, denn viel zu selten werden Kinder gehört und mit einbezogen, wenn es um Entscheidungen geht, die sie betreffen. Mit verschiedenen Aktionen wie einem Mitmach-Theater im November widmen wir uns gezielt dem Thema Kinderrechte“, so Matthias Komar, 2. Vorsitzender der Jungschar.

Vielfältiges Jahresprogramm

Für das Jungschar- und Minijahr 2024/2025 hat die Katholische Jungschar wieder ein vielfältiges Jahresprogramm ausgearbeitet. Geplant sind unter anderem eine Mitmach-Theater-Tour zu den Kinderrechten im November, wie jedes Jahr die Aktion Sternsingen, ein großes Kinderfest im Mai, der Mini-Open-Air-Gottesdienst im Juni sowie eine Aktion für die älteren Ministrantinnen und Ministranten. Den Anwesenden der Vollversammlung wurde auch das Kursprogramm sehr kreativ und humorvoll vorgestellt. Von Oktober bis Mai finden wieder zahlreiche Kursangebote statt, die bei den Gruppenleiter:innen sehr beliebt sind.

Überarbeitetes Leitbild

Die Katholische Jungschar hat das Leitbild des Vereins, das seit 30 Jahren besteht, überarbeitet und bei der Vollversammlung vorgestellt. „Das Leitbild der Jungschar ist wesentlich für die eigene Identität und die tägliche Arbeit. Einige Punkte haben sich im Laufe der Zeit positiv weiterentwickelt, deshalb wurde der Text angepasst“, erklärt Matthias Komar. So zum Beispiel gab es sprachliche und inhaltliche Aktualisierungen und Ergänzungen im Hinblick auf das Geschlechterverständnis, auf die Partizipation von Kindern, auch in Zusammenhang mit Kinderschutz sowie im gewandelten Verständnis von Entwicklungshilfe hin zu Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit. Das Leitbild der Jungschar kann hier nachgelesen werden: https://www.jungschar.it/leitbild/

Applaus und Dank fürs Ehrenamt

Auch bei der diesjährigen Vollversammlung durfte der „Applaus fürs Ehrenamt“, der mittlerweile zur Tradition geworden ist, nicht fehlen. Mit viel Applaus wurde von Seiten der Vorsitzenden und aller Anwesenden den Gruppenleiter:innen im ganzen Land sowie der Diözesanleitung für ihr ehrenamtliches Engagement gedankt. Es konnten auch die Diplome an die neu ausgebildeten Gruppenleiter:innen übergeben werden. Auch die Diözesanleitung wurde neu gewählt. „Jugendliche aus allen Landesteilen arbeiten wieder ehrenamtlich mit und bringen ihre Ideen ein. Wir freuen uns schon auf ein spannendes Arbeitsjahr 2024/25“, freut sich Matthias Komar abschließend.