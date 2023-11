Klaus Platter Südtiroler WeinKulturBotschafter 2023

Marling – Nach Hans Terzer, Alois Lageder, den Freien Weinbauern, Josef Reiterer und Elena Walch ist Klaus Platter neuer Botschafter des Weines. Die Auszeichnung wird alljährlich von der Marlinger WeinKultur vergeben. Kriterien für die Auszeichnung sind zum Beispiel, ob die WeinKultur um neue Facetten bereichert wurde und über die Landesgrenzen hinausgetragen werden konnte sowie ob nachhaltige Konzepte geschaffen und innovative Ansätze erprobt wurden.

Im Barbara-Keller des Romantikhotels Oberwirt wurde Klaus Platter deshalb durch den Koordinator der Marlinger WeinKultur, Walter Mairhofer, ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Weinfachmann Sebastian Marseiler. Dabei nannte er den Preisträger einen Vinosophen und Troubadour und hob hervor, dass Klaus Platter die WeinKultur im Land wie kein anderer geprägt hat.

Grußworte kamen vom Vizepräsidenten des Tourismusvereins Marling, Johannes Mairhofer. Er gratulierte zu 15 Jahren Marlinger WeinKultur, fünf Jahren WeinKulturBotschafter und hob hervor, dass Hausherr Josef Waldner in diesem Jahr 50 Jahre Wirken im Romantikhotel Oberwirt feiert. Bürgermeister Felix Lanpacher bedankte sich bei Walter Mairhofer für dessen Einsatz rund um die WeinKultur und beim Tourismusverein dafür, die WeinKultur und das Ortsmarketing für Marling übernommen zu haben. Landesrat Arnold Schuler wies einmal mehr auf die besondere Bedeutung des Weinbaues in unserem Land hin.

Worte des Dankes kamen ebenso von Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder, welcher über Jahrzehnte gemeinsam mit Klaus Platter die WeinKultur in Südtirol gelebt und belebt hat. Geier Bernhard, dessen Raupenfahrzeuge in steilem Gelände zum Einsatz kommen, gab einen Einblick in die Produktion seines Sektes Steil und der Kellermeister der Meraner Kellerei, Stefan Kapfinger, beschrieb die Besonderheiten des Süßweines der Kellerei.

Traditionell wurde die bisherige WeinKulturBotschafterin, Elena Walch, mit einer Karikatur von Peppi Tischler verabschiedet.

Foto: v.l.: Weinfachmann Sebastian Marseiler, Weinbauer Erhard Tutzer vom Plonerhof, Bürgermeister Felix Lanpacher, WeinKulturBotschafter Klaus Platter, Koordinator der Marlinger WeinKultur, Walter Mairhofer, Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder, HGV-Obfrau Marlene Waldner, Landesrat Arnold Schuler