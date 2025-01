Kompetenzen erweitern, beruflich und persönlich wachsen

Von: luk

Bozen – Das WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen, bietet professionelle Weiterbildung für die Südtiroler Wirtschaft – praxisnah und zukunftsorientiert. Das Frühlingsprogramm umfasst ein breites Spektrum an Veranstaltungen, die fit für die Zukunft machen. Es gibt viele neue Themen. Diverse Weiterbildungsangebote im Rahmen nationaler Projekte sind für Unternehmen kostenlos.

Märkte, Produkte und Technologien ändern sich schnell, die Anforderungen steigen ständig. Um auf dem neuesten Stand zu sein, ist es deshalb wichtig sich laufend weiterzubilden. Das WIFI unterstützt die Südtiroler Unternehmen dabei mit einem breiten Spektrum an professioneller, praxisorientierter Weiterbildung. „Laufende Weiterentwicklung ist ein zentraler Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Sie steigert sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die Arbeitgeberattraktivität“, unterstreicht WIFI-Direktorin Christine Platzer.

Aktuelle Themen & neue Angebote

Das WIFI-Weiterbildungsangebot im Frühling bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Kompetenzentwicklung und ist an Trends und Veränderungen in der Südtiroler Wirtschaft angepasst. Neben bewährten Veranstaltungen gibt es viele neue Themen, die fit für die Zukunft machen: KI for Business – Potenziale für Unternehmen, Neuro-Leadership, Nachhaltigkeitsmanagement, agile Arbeitsmethoden, Assistenz 4.0, Ziele setzen – Ziele erreichen, Steuerliche Neuerungen u.v.m.

Praxis-Lehrgänge

Im Frühling wird der 1. Lehrgang Digitales Personalmarketing & Recruiting und ein neuer Kompakt-Lehrgang Logistik für Neu- und Quereinsteiger/innen organisiert. Weiters ist eine neue Auflage des erfolgreichen Intervalltrainings „Spitze im Verkauf“ geplant.

Kostenlose Weiterbildung

Das WIFI bietet Südtiroler Unternehmen wieder eine Reihe besonders geförderter und kostenloser Weiterbildungen im Rahmen nationaler Initiativen. Es gibt Bildungsangebote zur Förderung der Digitalisierung, der Nachhaltigkeit und der Internationalisierung.

Initiative Talent Management

Der Wettbewerb um die Arbeitskräfte verschärft sich immer mehr. Es gilt geeignete Strategien zu ergreifen, um Mitarbeiter/innen zu gewinnen und zu halten. Das WIFI unterstützt die Unternehmen dabei mit gezielter Weiterbildung zu Themen wie Employer Branding, attraktive Arbeitszeitmodelle, Vergütung & Benefits, moderne Führung u.a.

Worauf es heutzutage ankommt, damit Personalmarketing und -auswahl sowie Mitarbeiterbindung gelingen, erfahren Unternehmer/innen und Personalverantwortliche beim 5. WIFI-Talent Event am 10. April 2025. Fokusthema ist das oft unterschätzte Potenzial von älteren Mitarbeitenden. Keynote-Speakerin ist Prof. Jutta Rump, mehrfach ausgezeichnet mit dem Award „40 führende HR-Köpfe“ Deutschlands.

Frau in der Wirtschaft

Im Rahmen dieser Initiative organisiert das WIFI gezielte Weiterbildung für Unternehmerinnen, Selbständige, Frauen in Führung und mit Karriereabsichten. Am 27. März 2025 findet der 12. Treffpunkt Frau in der Wirtschaft statt, eine Großveranstaltung für Frauen aller Branchen. Im Frühling gibt es zudem Interview- und Medientrainings speziell für Frauen für einen überzeugenden Auftritt vor Mikrofon und Kamera.