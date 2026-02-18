Konsortium um Liberty Global kauft Glasfaseranbieter

Von: APA/Reuters

Ein Konsortium um Liberty Global übernimmt für umgerechnet 2,3 Milliarden Euro den britischen Glasfaseranbieter Substantial Group. Die Übernahme erfolge über das bestehende Gemeinschaftsunternehmen Nexfibre, teilten die beteiligten Unternehmen am Mittwoch mit. An Nexfibre ist neben Liberty und der spanischen Telefonica, beide Miteigentümer von Virgin Media O2, auch die Investmentgesellschaft InfraVia beteiligt.

Die Transaktion solle Investitionen von 3,5 Milliarden Pfund (rund vier Milliarden Euro) in Großbritannien ermöglichen. An dem vergrößerten Gemeinschaftsunternehmen Nexfibre wird InfraVia künftig 50 Prozent halten. Die andere Hälfte entfällt auf Telefonica, Liberty Global und Virgin Media O2.