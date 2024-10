Krankenhaus Bozen erstrahlt in Grün

Von: luk

Bozen – Am 10. Oktober wird der Welttag der seelischen Gesundheit begangen. Aus diesem Anlass wird das Landeskrankenhaus Bozen grün beleuchtet. Der Farbe, die mit seelischer Gesundheit assoziiert wird.

Der Welttag der seelischen Gesundheit wird alljährlich am 10. Oktober begangen, um weltweit das Bewusstsein für Fragen der psychischen Gesundheit zu schärfen und Unterstützung für dieses wichtigen Thema zu mobilisieren. Ziel ist es, die Stigmatisierung und Diskriminierung zu bekämpfen, die das Thema psychische Gesundheit immer noch umgibt. In diesem Zusammenhang fördert die Italienische Gesellschaft für Psychiatrie (S.I.P.) Trentino-Südtirol diese Informations- und Sensibilisierungsveranstaltung.

Giancarlo Giupponi, Präsident der Italienischen Gesellschaft für Psychiatrie, Sektion Trentino-Südtirol, und Andreas Conca, Leiter des Psychiatrischen Dienstes des Gesundheitsbezirks Bozen, betonen unisono, wie wichtig es sei, das Interesse an psychischen Störungen in der gesamten Gesellschaft und nicht nur bei den Fachleuten wach zu halten. Denn rasches Erkennen und eine frühzeitige Behandlung schützt die Gesundheit und das Leben der Betroffenen. Menschen mit psychischen Störungen werden nach wie vor diskriminiert und oft auch ausgegrenzt, sei es in der Familie, in der Schule oder am Arbeitsplatz. Das behindert das Zustandekommen gesunder Beziehungen, sozialer Interaktionen und eines integrativen Umfelds. Allesamt Voraussetzungen, die für das Wohlbefinden jedes und jeder Einzelnen in der Gesellschaft notwendig sind.

Die Beleuchtung des Bozner Krankenhauses in Grün an diesem Tag, der symbolischen Farbe der psychischen Gesundheit, unterstreicht den Ansatz des Südtiroler Sanitätsbetriebes, die psychische Gesundheit als integralen Bestandteil der Gesundheit insgesamt zu betrachten. Um das Bewusstsein der Bevölkerung für das Thema psychische Gesundheit, weiter zu schärfen, wurde im Lorenz-Böhler-Foyer des Landeskrankenhauses Bozen eine Ausstellung mit Werken von Patientinnen und Patienten sowie Kunstinstallationen eingerichtet.