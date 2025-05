Kreativität und Unternehmergeist beim 26. Ideenwettbewerb

„Imagine the future“

Von: luk

Bozen – Bereits zum 26. Mal haben Schülerinnen und Schüler aus ganz Südtirol beim Ideenwettbewerb „Imagine the future“ des WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen ihre Kreativität und ihren Unternehmergeist unter Beweis gestellt. Den ersten Platz sicherte sich in diesem Jahr ein engagiertes Team der Landeshotelfachschule Bruneck mit dem Projekt „Imersciun tles tradiziuns y liëndes Ladines – KIT per Turisti“.

Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Menschen zu innovativem und unternehmerischem Denken zu ermutigen. An der diesjährigen Ausgabe beteiligten sich Schülerinnen und Schüler von 16 Ober- und Berufsschulen mit insgesamt 67 Projekten. Eine Fachjury aus sechs Mitgliedern bewertete die originellen Projekte nach Kreativität, Umsetzbarkeit, Nachhaltigkeit und Qualität der Präsentation. Bei der heutigen Abschlussveranstaltung in der Handelskammer Bozen stellten die Jugendlichen ihre Projekte vor.

„Die Jugendlichen haben bei ihren Projekten nicht nur Einfallsreichtum, sondern auch ein starkes Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft und Umwelt gezeigt. Diese Fähigkeiten sind für ihre berufliche und persönliche Entwicklung von großem Wert“, betonte Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer, in seiner Rede.

Hier die Gewinnerprojekte im Überblick:

Die Klasse 4B der Landeshotelfachschule Bruneck (Prof. Julia Platzleiner) entschied mit dem Projekt „Imersciun tles tradiziuns y liëndes Ladines – KIT per Turisti“ den 1. Platz für sich und gewann 1.500 Euro für die Klassenkasse:

Die nachhaltige Erlebnisbox „KIT per Turisti“ bringt Touristinnen und Touristen die einzigartige Kultur, Tradition und Natur des Gadertals auf authentische und nachhaltige Weise näher. Mit ausgewählten Produkten und interaktiven Inhalten schafft die Box eine tiefere Verbundenheit mit der Region.

Die 4. Klasse des Berufsbildungszentrums „Christian Josef Tschuggmall“ Brixen (Prof. Jürgen Seeber) sicherte sich mit dem Projekt „DiscoverSüdtirol – Skip the Line“ Platz 2 und damit 1.000 Euro für die Klassenkasse:

Die Plattform „DiscoverSüdtirol – Skip the Line“ bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit für Reservierungen und den Ticketkauf für die beliebtesten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in Südtirol. Reisende können ohne Wartezeiten und Stress die besten Erlebnisse in der Region buchen und genießen.

Die 5. Klasse des Kunstgymnasiums „Cademia“ St. Ulrich (Prof. Sarah Solderer, Silke Erschbaumer, Medea Moroder und Andreas Linder) erreichte mit dem Projekt „hammock bag“ den 3. Platz und erhielt 750 Euro für die Klassenkasse:

Bei der „hammock bag“ handelt es sich um einen Rucksack, der sich in eine Hängematte verwandeln lässt. Das Produkt ist umweltfreundlich und ressourcenschonend, da für die Herstellung der Stoff und die Seile von alten Gleitschirmen verwendet werden.

Einen Anerkennungspreis zu je 300 Euro erhielten die Projekte „Agri Energy“ (Technologische Fachoberschule „Max Valier“ Bozen), „Atmofix – Freies Atmen, Smarte Kontrolle“ (Wirtschaftsfachoberschule Bruneck), „Bei Mir“ und „Duftberge“ (Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran), „From Garden to Fork“ (Landeshotelfachschule Bruneck), „KIDFIT“ (Landesberufsschule für Handel, Tourismus und Dienstleistungen „Luigi Einaudi“ Bozen) und „Safe Night“ (Wirtschaftsfachoberschule Innichen).

Die Wirtschaftsfachoberschule Bruneck konnte abschließend mit dem Projekt „Atmofix – Freies Atmen, Smarte Kontrolle“ einen zusätzlichen Preis im Wert von 300 Euro für die beste Präsentation entgegennehmen.