Kulinarischer Austausch zwischen Südtirol und Kalabrien

Bozen – Gestern Abend fand im Gustelier in Bozen eine Kochshow der besonderen Art statt. Bei dieser wurden sowohl Südtiroler als auch kalabrische Produkte verkostet. Das Event wurde infolge eines Abkommens zwischen der Handelskammer Bozen und der Handelskammer Cosenza organisiert, das die gegenseitige Bewerbung der jeweiligen Qualitätsprodukte der Region vorsieht.

Wie in Südtirol werden auch in Kalabrien zahlreiche für die Region typische, qualitativ hochwertige Produkte hergestellt. Besonders im Lebensmittelbereich sind Produkte wie zum Beispiel der Südtiroler Speck oder kalabrische Wurstwaren eng mit der Bekanntheit des Gebietes verbunden.

Im Mai des vergangenen Jahres wurde deshalb ein Abkommen zwischen der Handelskammer Cosenza und der Handelskammer Bozen unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung der beiden Handelskammern ist es, dass Südtiroler Produkte verstärkt in den kalabrischen Markt eingeführt werden beziehungsweise dort Bekanntheit erreichen, während kalabrische Produkte in Zukunft vermehrt auf den Südtiroler Markt gebracht werden, damit beide Regionen gegenseitig voneinander profitieren können.

Im Zuge dieser Vereinbarung wurde gestern im Gustelier in Bozen eine Kochshow veranstaltet. Bei dieser konnten die Anwesenden Qualitätsprodukte aus Kalabrien und Südtirol verkosten. Zubereitet wurden die kalabrischen Produkte vom kalabrischen Koch Roberto Spizzirri und die Südtiroler Speisen vom Südtiroler Koch Luis Agostini. Die dazu passenden Weine präsentierte Michael Bradlwarter, Obmann der Kellerei Bozen.

„In Kalabrien werden Qualitätsprodukte wie zum Beispiel spezielle Wurstwaren hergestellt, die in Südtirol noch nicht so bekannt sind. In Kalabrien haben hingegen viele Südtiroler Produkte noch keinen großen Bekanntheitsgrad. Dies wollen wir in Zukunft ändern. Deshalb sind für die Zukunft sowohl in Kalabrien, als auch in Südtirol verschiedene Veranstaltungen geplant“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner.

„Das Abkommen sieht zwei Phasen vor. Die erste findet nun in Bozen statt. In der zweiten Phase werden Unternehmen, Genossenschaften und andere institutionelle Vertreter/innen aus Südtirol in Cosenza in Empfang genommen beziehungsweise können ihre Produkte vorstellen“, informiert Klaus Algieri, Präsident der Handelskammer Cosenza.

Bereits am gestrigen Vormittag traf sich die Delegation aus Kalabrien mit Vertreter/innen vom Verband der Selbstständigen Südtirols. Darauf besichtigte die Gruppe den NOI Techpark und tauschte sich mit verschiedenen heimischen Betrieben aus. Heute war die Delegation aus Kalabrien im Merkantilmuseum sowie in der Handelskammer Bozen zu Gast.