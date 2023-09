Laborfonds: 25 Jahre Erfolgsgeschichte

Bozen – Heute Nachmittag feiert Laborfonds, der Rentenfonds für die Arbeitnehmer in Trentino-Südtirol, im Grand Hotel Trento, seinen 25 Geburtstag.

Entstanden aus einem innovativen und in vielerlei Hinsicht visionären Projekt, an dem mehr als 130 Gründungsmitglieder (von den autonomen Provinzen bis zu den wichtigsten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden) beteiligt waren, stellt der Laborfonds heute mit mehr als 136.000 Mitgliedern, im öffentlichen und privaten Sektor, einen wichtigen Bezugspunkt im nationalen Rahmen der Zusatzvorsorge dar.

Nach der Begrüßung durch die Vertreter der territorialen und nationalen Institutionen, werden zwei runde Tische abgehalten. Diskussionsbasis werden die Entwicklungsphasen des Rentenfonds und die zukünftige Entwicklungsszenarien der Zusatzvorsorge sein.

“Heute feiern wir unsere ersten 25 Jahre Erfolgsgeschichte feiern”, sagt der Präsident des Fonds, Michele Buonerba. Dies lässt sich durch folgende besondere Merkmale zusammenfassen:

Territorialität, Transparenz und Informationsvielfalt. Dieser Erfolg ist auch dem Netz der Pensplan-Infopoints zu verdanken, die in der gesamten Region neue Mitglieder gewonnen haben. Wir freuen uns über die erzielten Ergebnisse, aber wir wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen: Wir haben eine wichtige demografische Herausforderung vor uns, die wir bewältigen wollen. Wir müssen uns auf die jungen Menschen konzentrieren, insbesondere auf diejenigen, die nicht kontinuierlich arbeiten und über ein geringes Einkommen verfügen, denn gerade für sie wird die Zusatzrente eine entscheidende Rolle für ein friedliches Leben im Alter spielen.

Der Jahresbericht 2023 der Aufsichtsbehörde für Rentenfonds bestätigt, dass die Beteiligung der Arbeitnehmer an den Zusatzrentensystemen in der Region, weit über dem nationalen Durchschnitt liegt. “Hinter diesen großartigen Ergebnissen steht die wertvolle Arbeit vieler Menschen”, kommentiert Laborfonds Direktor, Stefano Pavesi, “und das stetige Wachstum des Laborfonds ist das Ergebnis des Engagements all derer, die in ihren jeweiligen Funktionen im Laufe der Jahre an dieses Projekt geglaubt haben. Dieser Erfolg ist hauptsächlich ihr Verdienst und der der Sozialpartner, die Laborfonds seit seinen Anfängen unterstützt haben”.

Der Laborfonds ist mit einem verwalteten Vermögen von über 3,5 Mrd. EUR auch der italienische Fonds mit den meisten Investitionen in die Realwirtschaft. Es sei darauf hingewiesen, dass ein Teil davon in die Region investiert wurde.