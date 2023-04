Landesstrategieplan (LSP): Interessensvertreter werden befragt

Bozen – Zu den Zielen des Landesstrategieplans (LSP) sollen auch die Interessensgruppen angehört werden. Land und Eurac Research starten dazu eine Online-Befragung.

­

­Partizipation spielt eine wichtige Rolle in der Ausarbeitung des neuen Landesstrategieplans (LSP). Dazu führt die Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Regionalentwicklung von Eurac Research eine Befragung der verschiedenen Interessensgruppen mittels Online-Fragebogen durch. Inhaltlich geht es darum, die im Landesstrategieplan dargestellten Ziele nach den Kriterien der Wichtigkeit und Zufriedenheit zu bewerten.

Bis 21. April Online-Fragebogen ausfüllen

Interessierte Organisationen – Bezirksgemeinschaften, Gemeinden, Fachagenturen, Verbände und Vereine, sozio-ökonomische und interregionale Akteure – mit Sitz in oder Bezug zu Südtirol können unter folgendem Link das Antragsformular in deutscher Sprache beantragen. Der Online-Fragebogen ist ab heute (3. April) und noch bis 21. April 2023 verfügbar. Das Ausfüllen erfolgt online und nimmt etwa 15 Minuten in Anspruch.

Nachhaltige Entwicklung des Landes zum Ziel

“Mit dem neuen Landesstrategieplan soll es möglich sein, die künftigen Herausforderungen im Bereich Raumentwicklung zu bewältigen und eine nachhaltige, dem Klimaplan angepasste und kohärente Entwicklung des Landes zu gewährleisten”, erklärt dazu Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer.

Beim Landesstrategieplan handelt es sich um ein strategisches Planungsinstrument, das vom Landesgesetz für Raum und Landschaft eingeführt wurde. Einmal in Kraft wird der Landesstrategieplan den nicht mehr zeitgemäßen Landesentwicklungs- und Raumordnungsplan (LEROP) von 1995 ersetzen. Als Koordinierungsinstrument der sektoralen Strategien wird es künftig Aufgabe des Landesstrategieplans sein, in Übereinstimmung mit den europäischen und gesamtstaatlichen Strategien die mittelfristige, strategische Planung vorzugeben und eine Orientierung für alle weiteren Planungsinstrumente zu bieten.

­