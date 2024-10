Landesverwaltung: Digitaler Wettbewerb mit 463 Interessierten

Von: mk

Bozen – Über 463 Bewerberinnen und Bewerber haben heute in Bozen an einem umfangreichen Wettbewerb für 127 offene Stellen teilgenommen, die derzeit für verschiedene Tätigkeitsbereiche in der Landesverwaltung ausgeschrieben und der sechsten Funktionsebene zugeordnet sind.

Die schriftliche Prüfung wurde dabei als Multiple-Choice-Test über eine digitale Plattform abgewickelt. “Es war uns ein Anliegen, das gesamte Verfahren zu verschlanken und an neue Standards anzupassen. Von der Einschreibung bis zum Prüfungsergebnis wird bei diesem Wettbewerb kein Blatt Papier gedruckt”, erläutert Personallandesrätin Magdalena Amhof. Dadurch wolle man den Zeitaufwand für die Verfahrensabwicklung reduzieren, aber auch verstärkt neues Personal ansprechen und zur Teilnahme bewegen.

Die digitale Abwicklung bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis. So stellt etwa das System bereits während der Einschreibung sicher, dass alle erforderlichen Dokumente für die Teilnahme vorhanden sind. Gleichzeitig wird eine hohe Sicherheit garantiert: Die Teilnehmenden erhalten beim Check-In ein Tablet, das über einen persönlich zugewiesenen QR-Code entschlüsselt wird. Die Wettbewerbsfragen werden nach dem Zufallsprinzip jeweils in unterschiedlicher Reihenfolge gestellt. Das Ergebnis wird automatisch berechnet und kann noch am Prüfungstag online eingesehen werden, auch die Teilnahmebestätigung wird digital erstellt. Der zweite, mündliche Teil der Prüfung kann somit bereits wenige Tage nach der schriftlichen Prüfung abgehalten werden.

Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen werden die 127 Erstgereihten werden als Wettbewerbsgewinner in die entsprechende Rangliste aufgenommen. Ihnen stehen insgesamt 49 Stellen in der Landesverwaltung, 58 in der Schulverwaltung sowie 20 Stellen als Arbeitsvermittlerin oder Arbeitsvermittler offen. Auch bei der Zuweisung der Stellen wird verstärkt darauf geachtet, den Vorstellungen der Bewerberinnen und Bewerber entgegenzukommen.