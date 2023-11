Lasa Marmo in Turbulenzen

Laas – Die Firma Lasa Marmo plant zu Jahresbeginn, etwa die Hälfte ihrer 60 Mitarbeiter in Kurzarbeit zu versetzen. Der Handel mit Laaser Marmor gestaltet sich zunehmend schwierig. Die Baukonjunktur leidet unter den explodierenden Preisen, hinzu kommen die hohe Inflation, Unruhen in der Weltwirtschaft und die Tatsache, dass der beliebte reinweiße Marmor in Laas nur noch in begrenztem Umfang verfügbar ist.

“Nach der Entlassung von mehr als 100 Mitarbeitern bei der Firma Hoppe bereitet die angespannte Lage im Marmor-Betrieb zusätzliche Sorgen im Vinschgau”, so die Bürgermeisterin von Laas, Verena Tröger.

Bei einem Krisentreffen heute Morgen zwischen der Firmenleitung, der Gemeinde und der Fraktionsverwaltung Laas konnten bisher keine konkreten Lösungen gefunden werden. Ein weiteres Treffen ist für den 7. Dezember angesetzt. Die Führungsebene der Firma, die Gemeinde und die Fraktionsverwaltung Laas bleiben weiterhin in Gesprächen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Offenbar gibt es noch Vorkommen von schneeweißem Marmor oberhalb von Laas. Doch dafür müssten neue Lagerstätten erschlossen und entsprechend Investitionen getätigt werden.