Von: luk

Bozen – Die nationale Initiative von Filcams/Cgil „Mettiamo il turismo sottosopra“ (Lasst uns den Tourismus auf den Kopf stellen) kehrt diesen Sommer nach Südtirol zurück, “um erneut auf die Notwendigkeit hinzuweisen, ein Beschäftigungsmodell zu überdenken, das mittlerweile nicht mehr dauerhaft ist und sich auf die Arbeit, die Qualität der Beschäftigung und die Arbeitsbedingungen in diesem Sektor auswirken”, so die Gewerkschaft Cgil.

Der Termin ist für Freitag, den 7. Juni, um 16.30 Uhr auf der Terrasse des Museion in Bozen angesetzt, mit einer Theateraufführung von Laura Pozone und Gianluca Di Lauro.

“Der Tourismussektor ist in vollem Gange, aber hinter den Kulissen, im Verborgenen, wuchert mehr als in jedem anderen Sektor eine Schwarz und Grauzone, wo die Arbeit unterbezahlt und die Professionalität entwertet wird, wo im Namen der Saisonarbeit und Mangel an qualifiziertem Personal die Arbeitskräfte bis zum Äußersten ausgebeutet werden, ohne Erholung, ohne Urlaub, mit Arbeitsschichten, die weit über die vertraglich vereinbarten Stunden hinausgehen und wo Überstunden nicht regelmäßig bezahlt werden. Es muss klar sein”, wie die Filcams-Kampagne betont, “dass die Arbeit zählt und dass die Arbeitnehmer mit Unterstützung der Gewerkschaft für sich selbst eintreten können und müssen.”

“Der Tourismus darf nicht weiterhin von Unsicherheit und Ausbeutung geprägt sein: Der Arbeit Würde zu verleihen bedeutet, dem gesamten Team, das von dieser Arbeit lebt, Wertschätzung entgegenzubringen”, so die Cgil.