Lehrgang für angehende Verwaltungsrätinnen: Neue Auflage im Frühling

Onlineanmeldung für digitale Ziehung nur am 5. Februar von 9.00 bis 17.00 Uhr

Bozen – Der Lehrgang für angehende Verwaltungsrätinnen wird bereits seit neun Jahren vom Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen in Kooperation mit dem WIFI der Handelskammer Bozen organisiert. Die Weiterbildung richtet sich an Frauen, die Mitglied eines Verwaltungsrates werden möchten sowie an Frauen, die bereits diese Position innehaben und ihre Kompetenzen erweitern wollen.

Der Lehrgang umfasst zehn Module (insgesamt 40 Stunden) im Zeitraum von März bis Mai 2025. Die Inhalte reichen von rechtlichen Voraussetzungen und Haftungsfragen eines Verwaltungsrats, betriebswirtschaftlichen Grundlagen über Bilanzanalyse bis hin zu Sitzungsmanagement und Selbstmarketing. Neu ist in der aktualisierten Ausgabe ein selbstorganisiertes Mentoring-Programm. Nähere Informationen sind auf der WIFI-Webseite abrufbar.

Zu den Voraussetzungen, um sich für den Lehrgang anmelden zu können, zählt ein mindestens dreijähriges Hochschulstudium mit dreijähriger Berufserfahrung, eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als Unternehmerin, Selbstständige oder Geschäftsführerin oder bereits Erfahrung als Mitglied eines Verwaltungsrates oder Vorstandes (ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeschlossen).

Anmeldung zur digitalen Ziehung am 5. Februar

Da das Interesse an einer Teilnahme in den vergangenen Jahren sehr groß und der Lehrgang immer innerhalb von wenigen Minuten ausgebucht war, wird eine neue technische Möglichkeit für die Anmeldung genutzt: die digitale Ziehung der Teilnehmerinnen. Interessierte melden sich im ersten Schritt zur Ziehung an und erhalten eine Anmeldenummer. Die 20 Teilnehmerinnen des Lehrgangs werden dann im zweiten Schritt unter Aufsicht des Beauftragten des Verantwortlichen für den Konsumentenschutz und des öffentlichen Glaubens der Handelskammer Bozen unter den Anmeldenummern ermittelt. Dieses Verfahren ermöglicht, unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen, wie etwa der Schnelligkeit der Internetverbindung, gleiche und faire Bedingungen für alle.

Die Online-Anmeldung zur digitalen Ziehung ist ausschließlich am Mittwoch, 5. Februar von 9.00 bis 17.00 Uhr unter einem eigenen Link möglich.