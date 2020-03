Lehrpersonen und Familien unter Druck

Bozen – Die Ausbreitung der Pandemie erfordert es, dass jede und jeder das Beste von sich gibt; dabei gilt es, nicht zu streng mit sich und den anderen zu sein.

Familien setzen sich derzeit mit unterschiedlichen Situationen Zuhause auseinander: Homeoffice, ungewisse Arbeitsaussichten, Betreuung von älteren Angehörigen. Wer sich dazu entscheidet, Kinder in die Welt zu setzen, sollte natürlich auch dafür sorgen, dass diese nicht aus Bequemlichkeitsgründen den ganzen Tag an der Playstation hängen, sondern ihre Hausaufgaben machen.

Laut Christa Ladurner vom Forum Prävention gilt es nun, auf die eigene Psychohygiene zu achten. Leichter gesagt als getan. Ladurner zufolge wären flexible Lösungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt die richtige Form von Unterstützung.

Doch schauen wir Mal genauer hin: Die Arbeit, die Lehrpersonen momentan leisten, ist enorm. Sie versuchen nun alles daran zu setzen, dass das Lernen der Kinder nicht auf der Strecke bleibt: so will es das Bildungsministerium. Trotz COVID-19 sollen die Kinder Zuhause nicht “geistig verkümmern”. Der Arbeitsaufwand ist für Lehrpersonen folglich noch höher als sonst. Den Unterricht digital zu gestalten, die Korrektur von unzähligen, zugesandten Übungen und Tests, die ständige Erreichbarkeit für Eltern und Kollegen, lassen viele Lehrpersonen erst spät in der Nacht den Rechner oder dergleichen ausschalten. Vergessen seien in diesem Sinne nicht die Lehrpersonen, auf die ein großer Druck beziehungsweise eine gänzlich neue Situation lastet und die trotz allem hervorragende Arbeit leisten. Sie fügen sich der ihnen zugeordneten, gänzlich neuen Rolle.

Nun gilt es, einen Mittelweg zu finden, um die Situation für Lehrpersonen als auch Familien zu verbessern. Dabei gilt es, flexibel zu bleiben und den Humor nicht zu verlieren. Weniger ist manchmal mehr. Das gilt für alle Parteien. Und es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Akzeptieren wir alle, dass die Situation uns überrollt hat und wir alle damit erst umzugehen lernen müssen. Versuchen wir davon auszugehen, dass es Perfektion auf allen Seiten nicht gibt – schon gar nicht in neuen, herausfordernden Situationen wie dieser.

Fazit: Vergangene Generationen haben den Krieg ausgestanden, wir werden die Coronazeiten hinnehmen müssen. Bessere Zeiten kommen bestimmt.